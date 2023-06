‘Permanência no cargo é prerrogativa do presidente’, diz ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse em entrevista na manhã desta quarta-feira, 21, que o foco governo, no momento, é “aperfeeiçoar as relações com o poder Legislativo, e tem sido”. Em entrevista ao programa de entrevistas a emissoras de rádio durante o programa “Bom dia, ministro”, ela afirmou ainda que a permanência no ministério, que vem sendo cobiçado pelo presidente da Câmara, deputado Athur Lira (PP), é prerrogativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A fala vem depois de o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ter garantido que Lula não colocará a pasta como cota de nenhum partido. O nome ainda cotado por Arthur Lira para o cargo é o do secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Luizinho (PP).

“O cargo do Ministério da Saúde, de fato, é muito importante, mas tenho uma trajetória dedicada ao Sistema Único de Saúde [SUS], dedicada à democracia. Minha trajetória na Fundação Oswaldo Cruz, como o presidente Lula tem dito, foi o que o motivou a me chamar para esse cargo. Creio que, neste momento, aperfeiçoar as relações com o Poder Legislativo tenha que ser o foco do governo e tem sido”, disse Nísia, que completou “Isso, pra mim, é o objetivo central. Com relação à permanência no cargo, é uma prerrogativa do presidente. Sou uma ministra de Estado, tenho uma carreira e uma trajetória voltada para a defesa do Sistema Único de Saúde. Fico muito tranquila. Minha convicção é de fortalecer esse trabalho o máximo possível enquanto merecer a confiança do presidente, que é quem define seu ministério”, afirmou.