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Brasil

Perícia aponta danos físicos em consumidora por produto da WePink, de Virginia Fonseca

Empresa de Virginia Fonseca teve que pagar R$ 8 mil à cliente

Por Flávio Monteiro 11 nov 2026, 15h35 | Atualizado em 11 nov 2026, 15h51
Mulher loira de cabelos longos e lisos, sorrindo e piscando o olho direito, vestindo uma camiseta pink com a palavra wepink em branco. O fundo é rosa claro com corações e a palavra pink em destaque
Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)
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Empresa de cosméticos de Virginia Fonseca, a WePink foi condenada a pagar R$ 8 mil para uma consumidora que sofreu uma queimadura na córnea após usar um de seus cosméticos. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o produto era destinado para atuar na região dos olhos, mas o fato de substâncias potencialmente irritantes, como ácidos, não serem exibidos de forma ostensiva na embalagem e a falta de um aplicador seguro podem ter causado risco de escorrimento acidental.

“A autora sofreu queimadura da córnea por produto químico, após a utilização do cosmético. A apelante foi diagnosticada com ceratite grave no olho esquerdo, atingindo três quartos da córnea, associada a intenso edema palpebral, com vestígios físicos do produto na superfície ocular”, afirma o Acórdão expedido pelo desembargador Andrade Neto, citando o laudo feito por uma perita.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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