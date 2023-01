Perfis de Nikolas Ferreira são reativados após semanas bloqueados

As contas das redes sociais do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que estavam limitadas a usuários fora do país, foram reativadas na tarde desta terça-feira, 31, no Instagram e no Twitter. Desde a quinta-feira da última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes havia determinado o retorno dos perfis do parlamentar, que é bolsonarista. A decisão do magistrado também estabeleceu uma multa de 10 mil reais por dia, caso o político compartilhe ou publique notícias falsas.

Na sexta-feira, 13, ele teve suspensa a conta do Twitter , a qual tem mais de 2 milhões de seguidores, e o Instagram, onde 6 milhões de pessoas acompanham suas publicações. No dia da decisão judicial, o parlamentar debochou das medidas. “Tudo pela democracia”, disse ele, que teve os perfis suspensos no Brasil por supostas propagações de fake news, incitações de atos golpistas e propagações de ódio.