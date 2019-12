Penitenciária de Minas Gerais tem motim e fuga de presos na madrugada

Os presos do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), organizaram um motim na madrugada desta sexta-feira 20. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os internos “aproveitaram o momento em que agentes colocavam um preso no interior de uma cela para iniciar o enfrentamento”.

Alguns presos conseguiram fugir, mas ainda não foi divulgado quantos. “O número exato de foragidos será divulgado posteriormente, ao final dos procedimentos de segurança que estão sendo realizadas”, informa a secretaria. Durante a madrugada, a Polícia Militar de Minas Gerais negociou o fim do tumulto.

O comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Juliano Trant, afirmou pela manhã que a situação já estava estabilizada e que estavam fazendo a contagem dos presos. Ele disse que não houve feridos.

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informa que está realizando todos os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do tumulto”, afirmou a secretaria por nota.