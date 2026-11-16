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Pela primeira vez, médicos do Samu participam de treinamento para resgates aéreos da PM do Paraná

Profissionais participarão da avaliação da gravidade das ocorrências e dos recursos necessários para atendimento

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 07h30
Helicóptero de resgate vermelho e branco pousado em rodovia, com ambulância e equipe de socorristas ao fundo. Árvores altas e céu nublado completam o cenário de emergência.
Treinamento de resgates aéreos da PM do Paraná (PMPR/Divulgação)
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Pela primeira vez, médicos do Samu participam de treinamento para resgates aéreos da PM do Paraná Priorize VEJA no Google

A Polícia Militar do Paraná irá promover, entre terça e quinta-feira, uma capacitação voltada à integração entre profissionais da saúde e da aviação. O treinamento do Comando de Aviação contará com a participação inédita de médicos reguladores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Embora não estejam necessariamente a bordo das aeronaves, os médicos participam da avaliação da gravidade das ocorrências e da mobilização dos recursos necessários para o atendimento.

A capacitação abordará situações em que diferentes profissionais precisam compartilhar informações, avaliar riscos e tomar decisões de maneira coordenada. Fazem parte desde pilotos e tripulantes até profissionais administrativos, equipes de apoio e trabalhadores terceirizados.

Para o comandante de Aviação da PMPR, coronel Márcio Valim de Souza, a integração entre os profissionais envolvidos nas operações aeromédicas é fundamental para aprimorar a segurança e a qualidade dos atendimentos.

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“A segurança de um resgate aeromédico começa muito antes da decolagem. Cada decisão, desde a regulação médica até a atuação das equipes a bordo, tem impacto direto na operação. Ao integrar, pela primeira vez, os médicos reguladores do Samu a essa capacitação, buscamos fortalecer a comunicação, ampliar a consciência situacional e aprimorar a tomada de decisões. Essa integração é fundamental para garantir operações cada vez mais seguras e um atendimento mais eficiente à população”, destaca o coronel Valim.

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