Pela primeira vez, Associação dos Juízes Federais do Brasil tem uma mulher na presidência

A juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira assumiu, nesta semana, a presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

Ana tornou-se a primeira mulher a comandar a entidade em seus mais de 53 anos de história. “Hoje tomo posse como a primeira mulher a presidir a Ajufe em seus 53 anos de existência. E, embora eu acredite que o significado desta noite vá além dessa circunstância, também reconheço o simbolismo que ela carrega”, disse a magistrada.

Titular da Vara Federal de Cáceres (MT), na fronteira com a Bolívia, ela exercerá o mandato no biênio 2026-2028.

A cerimônia de posse reuniu autoridades dos Três Poderes, entre elas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin.

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Em seu discurso, o presidente do STJ desejou êxito à nova presidente e ressaltou o compromisso de Ana Lya com a jurisdição, exercida em uma vara federal na fronteira do país.

“A Vara em que trabalha a nova presidente não é exatamente ali na esquina; é na fronteira do Brasil, no Brasil profundo, e lá ela chegava, em inúmeros voos, de madrugada, sempre com muita alegria e com compromisso de prestar jurisdição na sua Vara. E isto, pra mim, de tudo, de todas as suas qualidades, é aquela que eu mais admiro. É um exemplo para a magistratura federal, para a magistratura estadual, para todos nós. Mas muito especialmente para os jovens juízas e juízes que se encontram aqui. É este o modelo que nós queremos no nosso Brasil e agora em poucos minutos ela estará formalmente à frente desta importante instituição”, disse Benjamin.

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Em breve manifestação, o ministro Kássio Nunes parabenizou a nova diretoria e a presidente Ana Lya: “Eu desejo aos empossandos uma profícua atuação à frente da instituição. Contem comigo no Supremo Tribunal Federal, com um olhar sempre atento às necessidades da magistratura”.