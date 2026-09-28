Peixão teria ordenado uso de ônibus com crianças como barricadas na Linha Vermelha, investiga polícia

A Polícia Civil do Rio apura se o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, determinou que criminosos interceptassem dois ônibus escolares e os posicionassem como barricadas na Linha Vermelha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O episódio ocorreu nesta segunda-feira, 28, após uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, e é investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).

Os veículos transportavam cerca de 120 alunos da Escola Eleva, na Barra da Tijuca, que seguiam para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense. Segundo a polícia, homens armados em motocicletas abordaram dois dos quatro ônibus, quebraram os para-brisas e obrigaram os motoristas a atravessarem os coletivos na pista antes de levarem as chaves. Os criminosos teriam percebido que havia crianças nos veículos e não as atacaram.

A PM chegou ao local e auxiliou na transferência dos estudantes para ônibus reservas. Ninguém ficou ferido. A escola informou que acionou seu protocolo de segurança e prestou apoio às famílias. A Linha Vermelha permaneceu interditada por cerca de uma hora. Segundo o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), a ação teria sido uma retaliação à operação realizada na Maré e também uma tentativa de deslocar o efetivo policial para fora do complexo.