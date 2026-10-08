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Brasil

Pedro Scooby é alvo de ação de empregada do pai por suposto uso como ‘laranja’

Trabalhadora processou herdeiros de Alexandre Cosme Vianna

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 13h43
Pedro Scooby -
O surfista Pedro Scooby (Youtube/Reprodução)
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Pedro Scooby é alvo de ação de empregada do pai por suposto uso como ‘laranja’ Priorize VEJA no Google

Pedro Scooby está sendo processado por uma empregada doméstica que afirma ter sido usada como “laranja” pelo pai do surfista, Alexandre Cosme Vianna. A acusadora alega ter descoberto que era dona de cinco empresas e possuía uma dívida de R$ 1 milhão, embora nunca tivesse aberto nenhum empreendimento. De acordo com informações do jornal O Globo, ela entrou com uma ação pedindo a retirada do nome das empresas, a anulação dos atos societários e uma indenização de R$ 10 mil a serem pagos pelos herdeiros do ex-patrão.

Moradora de Barra do Pirai, a trabalhadora diz que prestou serviços para Alexandre em uma fazenda de Vassouras ao longo de sete meses e assinou documentos apresentados por ele, achando que eram destinados à formalização de seu emprego. Ela só veio a descobrir as pendências recentemente, quando teve um AVC e foi afastada do trabalho. Ao receber o auxílio por incapacidade temporária, a mulher não conseguiu movimentar o benefício por conta dos bloqueios judiciais.

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