Pé-de-Meia: nova rodada de pagamentos começa nesta segunda-feira, 24
Estudantes do ensino médio regular recebem a 5ª parcela; alunos da EJA também podem ter valores liberados
Uma nova rodada de pagamentos do programa de incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia começa nesta segunda-feira, 24. Os depósitos serão realizados até a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, para estudantes do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Para os alunos do ensino médio regular, o período corresponde ao pagamento da 5ª parcela do incentivo-frequência. O benefício é de R$ 200 por parcela, e os participantes podem receber até nove pagamentos dessa modalidade durante o ano.
Os estudantes também têm direito a uma parcela de R$ 200 pela matrícula, a R$ 200 pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), valor destinado apenas aos concluintes, e a R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.
Pagamentos para estudantes da EJA
Entre 24 e 31 de agosto, também será aberta a primeira oportunidade de pagamento da parcela de R$ 1.000 para estudantes da EJA aprovados no primeiro semestre. Segundo o Ministério da Educação (MEC), nesse mesmo intervalo poderão ser realizados pagamentos referentes à frequência desses alunos.
Caso as redes de ensino tenham encaminhado os dados depois do primeiro prazo estabelecido, os estudantes poderão receber o incentivo pela aprovação nas próximas rodadas de pagamento do programa em 2026.
Na modalidade EJA, o Pé-de-Meia prevê uma parcela de R$ 200 pela matrícula e até oito parcelas de R$ 225 pela frequência, sendo até quatro em cada semestre. Os concluintes ainda podem receber R$ 200 pela participação nos dois dias do Enem e R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.
Próximas parcelas do Pé-de-Meia
Depois da rodada de agosto, o calendário dos estudantes do ensino médio regular continuará nas seguintes datas:
- 6ª parcela: de 21 a 28 de setembro;
- 7ª parcela: de 19 a 26 de outubro;
- 8ª parcela: de 23 a 30 de novembro;
- 9ª parcela: de 21 a 28 de dezembro;
- 10ª parcela: de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027.