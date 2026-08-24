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Pé-de-Meia: nova rodada de pagamentos começa nesta segunda-feira, 24

Estudantes do ensino médio regular recebem a 5ª parcela; alunos da EJA também podem ter valores liberados

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h01
Evento de lançamento do programa Pé-de-Meia na Paraíba, em maio de 2024
 (Angelo Miguel/MEC)
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Pé-de-Meia: nova rodada de pagamentos começa nesta segunda-feira, 24 Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova rodada de pagamentos do programa de incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia começa nesta segunda-feira, 24. Os depósitos serão realizados até a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, para estudantes do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para os alunos do ensino médio regular, o período corresponde ao pagamento da 5ª parcela do incentivo-frequência. O benefício é de R$ 200 por parcela, e os participantes podem receber até nove pagamentos dessa modalidade durante o ano.

Os estudantes também têm direito a uma parcela de R$ 200 pela matrícula, a R$ 200 pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), valor destinado apenas aos concluintes, e a R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.

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Pagamentos para estudantes da EJA

Entre 24 e 31 de agosto, também será aberta a primeira oportunidade de pagamento da parcela de R$ 1.000 para estudantes da EJA aprovados no primeiro semestre. Segundo o Ministério da Educação (MEC), nesse mesmo intervalo poderão ser realizados pagamentos referentes à frequência desses alunos.

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Caso as redes de ensino tenham encaminhado os dados depois do primeiro prazo estabelecido, os estudantes poderão receber o incentivo pela aprovação nas próximas rodadas de pagamento do programa em 2026.

Na modalidade EJA, o Pé-de-Meia prevê uma parcela de R$ 200 pela matrícula e até oito parcelas de R$ 225 pela frequência, sendo até quatro em cada semestre. Os concluintes ainda podem receber R$ 200 pela participação nos dois dias do Enem e R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.

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Próximas parcelas do Pé-de-Meia

Depois da rodada de agosto, o calendário dos estudantes do ensino médio regular continuará nas seguintes datas:

  • 6ª parcela: de 21 a 28 de setembro;
  • 7ª parcela: de 19 a 26 de outubro;
  • 8ª parcela: de 23 a 30 de novembro;
  • 9ª parcela: de 21 a 28 de dezembro;
  • 10ª parcela: de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027.
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Ministério da Educação (MEC)
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