Pé-de-Meia: nova rodada de pagamentos começa nesta segunda-feira, 24

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O programa Pé-de-Meia inicia uma nova rodada de pagamentos de 24 a 31 de agosto, beneficiando estudantes do ensino médio regular e EJA. Alunos do ensino médio recebem a 5ª parcela de frequência (R$200), além de valores por matrícula, Enem e aprovação. Estudantes da EJA terão a 1ª parcela de aprovação (R$1.000) e frequência.

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Uma nova rodada de pagamentos do programa de incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia começa nesta segunda-feira, 24. Os depósitos serão realizados até a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, para estudantes do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para os alunos do ensino médio regular, o período corresponde ao pagamento da 5ª parcela do incentivo-frequência. O benefício é de R$ 200 por parcela, e os participantes podem receber até nove pagamentos dessa modalidade durante o ano.

Os estudantes também têm direito a uma parcela de R$ 200 pela matrícula, a R$ 200 pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), valor destinado apenas aos concluintes, e a R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.

Pagamentos para estudantes da EJA

Entre 24 e 31 de agosto, também será aberta a primeira oportunidade de pagamento da parcela de R$ 1.000 para estudantes da EJA aprovados no primeiro semestre. Segundo o Ministério da Educação (MEC), nesse mesmo intervalo poderão ser realizados pagamentos referentes à frequência desses alunos.

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Caso as redes de ensino tenham encaminhado os dados depois do primeiro prazo estabelecido, os estudantes poderão receber o incentivo pela aprovação nas próximas rodadas de pagamento do programa em 2026.

Na modalidade EJA, o Pé-de-Meia prevê uma parcela de R$ 200 pela matrícula e até oito parcelas de R$ 225 pela frequência, sendo até quatro em cada semestre. Os concluintes ainda podem receber R$ 200 pela participação nos dois dias do Enem e R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.

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Próximas parcelas do Pé-de-Meia

Depois da rodada de agosto, o calendário dos estudantes do ensino médio regular continuará nas seguintes datas:

6ª parcela: de 21 a 28 de setembro;

de 21 a 28 de setembro; 7ª parcela: de 19 a 26 de outubro;

de 19 a 26 de outubro; 8ª parcela: de 23 a 30 de novembro;

de 23 a 30 de novembro; 9ª parcela: de 21 a 28 de dezembro;

de 21 a 28 de dezembro; 10ª parcela: de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027.