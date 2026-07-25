PDT oficializa candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná

O PDT oficializou neste sábado, 25, a candidatura do deputado estadual Requião Filho ao governo do Paraná. A escolha foi confirmada durante a convenção estadual do partido, realizada em Curitiba.

Presidente do PDT no estado, Requião Filho apresentou sua candidatura como oposição à gestão do governador Ratinho Júnior (PSD). Entre as propostas citadas durante o evento estão a revisão das privatizações realizadas no Paraná, a redução de impostos e a ampliação dos investimentos em infraestrutura, educação e apoio aos pequenos e médios produtores rurais.

“Vamos retomar as empresas públicas que foram vendidas, deixando o custo do Paraná muito caro; investimentos de verdade na infraestrutura com planejamento, não obras esparsas perdidas pelo Paraná, que não se comunicam; devolver alegria para a sala de aula, reduzir impostos, gerando emprego e, é lógico, ajudar o homem do campo, o pequeno e o médio agricultor, que foi esquecido por este governo e tantos outros”, declarou.

O candidato não apresentou detalhes sobre quais empresas poderiam ser retomadas pelo estado, quais impostos seriam reduzidos nem qual seria o impacto das medidas sobre as contas públicas.

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O nome do candidato a vice-governador ainda não foi definido. O partido também deixou para 5 de agosto a apresentação dos candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, além da confirmação das coligações.

Requião Filho confirmou o apoio do PDT à candidatura da deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado. Neste ano, os eleitores escolherão dois senadores por estado.

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A candidatura do pedetista conta com o apoio do PT, do PV e da federação formada por PSOL e Rede. Nacionalmente, o PDT também decidiu apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição.

Quem é Requião Filho?

Maurício Thadeu de Mello e Silva, conhecido como Requião Filho, tem 46 anos e nasceu em Curitiba. Ele é filho do ex-governador e ex-senador Roberto Requião e está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual.

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Formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, com especialização em Políticas Públicas, iniciou a carreira eleitoral em 2014. Naquele ano, foi eleito deputado estadual pelo então PMDB, atual MDB, com 50.167 votos.

Foi reeleito em 2018, ainda pelo MDB, com 82.652 votos. Em 2022, já filiado ao PT, conquistou o terceiro mandato com 85.674 votos. Na atual legislatura, atuou como líder da oposição, integrou a Comissão de Constituição e Justiça e presidiu a Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais.

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Requião Filho deixou o PT e ingressou no PDT em maio de 2025. Atualmente, além de presidir o partido no Paraná, ocupa o cargo de terceiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

As convenções partidárias poderão ser realizadas até 5 de agosto. Depois dessa etapa, as legendas terão até 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral. A campanha começa oficialmente em 16 de agosto, e o primeiro turno será realizado em 4 de outubro.