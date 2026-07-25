🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

PDT oficializa candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná

Deputado estadual terá apoio do PT, PV e da federação PSOL-Rede; candidato a vice ainda não foi anunciado

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 16h14
Requião Filho
Maurício Thadeu de Mello e Silva, conhecido como Requião Filho, tem 46 anos e nasceu em Curitiba. Ele é filho do ex-governador e ex-senador Roberto Requião e está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. (Eduardo Matysiak/Divulgação)
Continua após publicidade
PDT oficializa candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná Priorizar nos meus resultados Google

O PDT oficializou neste sábado, 25, a candidatura do deputado estadual Requião Filho ao governo do Paraná. A escolha foi confirmada durante a convenção estadual do partido, realizada em Curitiba.

Presidente do PDT no estado, Requião Filho apresentou sua candidatura como oposição à gestão do governador Ratinho Júnior (PSD). Entre as propostas citadas durante o evento estão a revisão das privatizações realizadas no Paraná, a redução de impostos e a ampliação dos investimentos em infraestrutura, educação e apoio aos pequenos e médios produtores rurais.

“Vamos retomar as empresas públicas que foram vendidas, deixando o custo do Paraná muito caro; investimentos de verdade na infraestrutura com planejamento, não obras esparsas perdidas pelo Paraná, que não se comunicam; devolver alegria para a sala de aula, reduzir impostos, gerando emprego e, é lógico, ajudar o homem do campo, o pequeno e o médio agricultor, que foi esquecido por este governo e tantos outros”, declarou.

O candidato não apresentou detalhes sobre quais empresas poderiam ser retomadas pelo estado, quais impostos seriam reduzidos nem qual seria o impacto das medidas sobre as contas públicas.

Siga
Continua após a publicidade

O nome do candidato a vice-governador ainda não foi definido. O partido também deixou para 5 de agosto a apresentação dos candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, além da confirmação das coligações.

Requião Filho confirmou o apoio do PDT à candidatura da deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado. Neste ano, os eleitores escolherão dois senadores por estado.

Continua após a publicidade

A candidatura do pedetista conta com o apoio do PT, do PV e da federação formada por PSOL e Rede. Nacionalmente, o PDT também decidiu apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição.

Quem é Requião Filho?

Maurício Thadeu de Mello e Silva, conhecido como Requião Filho, tem 46 anos e nasceu em Curitiba. Ele é filho do ex-governador e ex-senador Roberto Requião e está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual.

Continua após a publicidade

Formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, com especialização em Políticas Públicas, iniciou a carreira eleitoral em 2014. Naquele ano, foi eleito deputado estadual pelo então PMDB, atual MDB, com 50.167 votos.

Foi reeleito em 2018, ainda pelo MDB, com 82.652 votos. Em 2022, já filiado ao PT, conquistou o terceiro mandato com 85.674 votos. Na atual legislatura, atuou como líder da oposição, integrou a Comissão de Constituição e Justiça e presidiu a Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais.

Continua após a publicidade

Requião Filho deixou o PT e ingressou no PDT em maio de 2025. Atualmente, além de presidir o partido no Paraná, ocupa o cargo de terceiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

As convenções partidárias poderão ser realizadas até 5 de agosto. Depois dessa etapa, as legendas terão até 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral. A campanha começa oficialmente em 16 de agosto, e o primeiro turno será realizado em 4 de outubro.

Publicidade
TAGS:
Eleições
PDT
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).