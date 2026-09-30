Paulo Vieira fez piada sobre Vorcaro ao lado de Luciano Huck na TV Globo

Um trecho do prêmio Melhores do Ano de 2025, exibido pela TV Globo em março deste ano, voltou a chamar atenção após a divulgação de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que revelam a proximidade entre o banqueiro e Luciano Huck. No vídeo, Paulo Vieira faz uma brincadeira sobre Vorcaro durante a premiação, enquanto Huck aparece ao seu lado.

No vídeo, o humorista diz que havia preparado uma apresentação em “ppt” sobre Vorcaro e, em seguida, faz uma piada sobre não saber fazer esse tipo de apresentação porque trabalha na Globo. Huck esboça um sorriso, enquanto a plateia formada por artistas reage com gargalhadas.

As mensagens reveladas pela PF e publicadas por VEJA mostram que a relação entre Huck e Vorcaro ia além de contatos profissionais. De acordo com o texto, os dois mantinham uma relação de amizade, com encontros, troca de favores e parcerias comerciais. As conversas também registram tratativas envolvendo o patrocínio do Will Bank, de Vorcaro, ao Domingão com Huck, além de outros negócios e contatos pessoais.

Após a publicação, a assessoria de Luciano Huck afirmou, em nota, que a relação do apresentador com o banqueiro foi orientada em torno de “captação e gestão” do patrocínio do Will Bank. Segundo Luciano, as relações comerciais foram rescindidos antes da intervenção do Banco Central nos negócios do banqueiro.

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