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Paulo Serra, presidente do PSDB-SP, reafirma sua pré-candidatura ao governo estadual, desmentindo rumores de recuo. Apesar de incômodos internos no partido e baixa viabilidade nas pesquisas, o PSDB-SP foca na construção de sua campanha e ampliação de alianças para as eleições.

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O presidente do PSDB de São Paulo, Paulo Serra, afirmou nesta quarta-feira, 3, que sua pré-candidatura ao governo estadual está mantida.

O anúncio se dá na esteira do incômodo de membros da cúpula tucana com o isolamento de Serra dentro do próprio partido, inclusive com supostos acenos a interlocutores do PT no estado.

“A informação que houve recuo da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo de sua pré-candidatura ao comando do Palácio dos Bandeirantes não procede”, diz o comunicado da assessoria do tucano, que também é vice-presidente nacional da legenda, citando notícias que veiculavam a iminente decisão por parte da federação PSDB-Cidadania.

A nota garante, ainda, que o partido está concentrado na construção da campanha de Serra para a disputa eleitoral deste ano ,”ampliando alianças e dialogando com diferentes setores da sociedade e das forças políticas”. Por fim, o comunicado garante não haver nenhuma reunião pré-agendada pela federação para tratar de uma possível desistência.

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“Trata-se de uma discussão que, simplesmente, não está no radar dos tucanos. O foco do PSDB segue sendo a construção de um projeto consistente para São Paulo, que priorize qualidade em gestão pública, desenvolvimento e olhar humanizado para a população”, diz a nota de Paulo Serra.

Viabilidade

As últimas pesquisas de intenção de voto mostram uma viabilidade baixa para Paulo Serra na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, com a disputa consolidada, ao menos por ora, entre o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

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Sondagem Genial/Quaest divulgada em 29 de abril aponta Tarcísio com 38% dos votos, contra 26% de Haddad. Na sequência, aparecem o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 5%, e Paulo Serra, também com 5%.

Neste cenário, são 13% os indecisos e também 13% os que dizem que vão votar em branco ou nulo, ou que não irão votar. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.