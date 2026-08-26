Paulo Paim (PT-RS) cobra acordo para votar fim da 6×1: ‘Não pode ficar medindo interesse eleitoral’

O Senado deve acelerar, na próxima semana, a análise das principais pautas de interesse do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com destaque para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, o senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou esperar que o relator da proposta, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresente o relatório ainda nesta semana para permitir a votação durante o próximo esforço concentrado.

Segundo Paim, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA), tem posição semelhante sobre a tramitação. O senador defendeu que os parlamentares tenham tempo para analisar o parecer antes da votação e afirmou acreditar na construção de um acordo entre as diferentes forças políticas. Paim também destacou as conversas entre Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) como um movimento positivo para o entendimento entre os Poderes.

O senador afirmou que pesquisas apontam cerca de 80% de apoio da população ao fim da escala 6×1 e à adoção do modelo 5×2.

Questionado sobre o tempo de tramitação da PEC, em andamento desde 2019, e sobre o risco de o debate ser influenciado pelo período eleitoral, Paim afirmou acompanhar a discussão e disse não esperar mudanças no texto pelo relator. Segundo o senador, Omar Aziz é respeitado por parlamentares de diferentes correntes políticas e considera que a proposta está madura para ser votada.

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Paim também contestou a ideia de que tenha faltado debate sobre a redução da jornada. Ele afirmou que acompanha a discussão no Senado desde 2015 e participou de reuniões na CCJ, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais e no plenário. O senador citou ainda uma sessão temática realizada no Senado, com participação de empresários, e disse ter saído do encontro convencido de que o setor empresarial não era contrário à proposta, embora houvesse divergências sobre a regra de transição.

Na avaliação de Paim, a redução da jornada para 40 horas semanais pode aumentar a produtividade e o número de empregos, além de reduzir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O senador relacionou a discussão às transformações provocadas pela automação, pela robótica e pela inteligência artificial. Para ele, o avanço tecnológico deve ocorrer, mas precisa beneficiar a sociedade. Paim também citou a experiência da França e a redução da jornada de trabalho naquele país como referência para sua defesa da mudança.

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PEC da Segurança Pública e terras raras

Além da PEC do fim da escala 6×1, Paim foi questionado sobre outras duas prioridades do governo Lula no Senado: a PEC da Segurança Pública e o projeto sobre terras raras e minerais críticos. O senador afirmou que o relator da PEC da Segurança Pública, Rogério Carvalho (PT-SE), também está com o relatório praticamente pronto e deverá apresentá-lo nesta semana. Na avaliação de Paim, a proposta pode ser votada, desde que haja um acordo sobre a ordem de apreciação das matérias.

Paim afirmou acreditar que a PEC da jornada e a PEC da Segurança Pública podem avançar antes das eleições. Para ele, a segurança pública e a redução da jornada deveriam ser temas assumidos claramente pelos candidatos à Presidência da República, assim como a política de valorização do salário mínimo. O senador defendeu que os parlamentares não deixem de votar as propostas por receio de seus efeitos eleitorais e afirmou que, se houver um acordo, diferentes grupos políticos poderão reivindicar os resultados da aprovação em benefício do país.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.