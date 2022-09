Paulo Guedes sugere privatização de praia

Dado como um dos maiores patrimônios imateriais do Brasil, as praias podem entrar na mira das privatizações da política econômica de Paulo Guedes. Em entrevista concedida na noite de ontem, (27), o ministro comentou que a administração pública é mal gerida e citou privatização de praia como exemplo. “O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão, tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia em uma região importante do Brasil e quer pagar um bilhão de dólares. Aí você chega lá e pergunta ‘vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia?’ e respondem ‘Não, não pode. Isso é da Marinha’ (…) Como que pode um negócio desse? É muito mal gerido. Quando é do governo, não é de ninguém”, disse Guedes.

Veja o Paulo Guedes o posto Ipiranga do Bolsonaro, que nada fez e ainda descobrimos milhões dele em ilhas e paraísos fiscais, agora querendo vender uma Praia .Só não vende porque é da Marinha .Esse é malandro 🤔 pic.twitter.com/q04NmE3Svc — Frota 45 777🇧🇷 (@77_frota) September 28, 2022