Paulo Guedes: antecipação dos feriados para o período de quarentena

Com o objetivo de minimizar os impactos econômicos com o isolamento social, o governo decidiu antecipar os feriados deste ano para o período de quarentena. A informação foi dada neste sábado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma videoconferência com empresários do setor varejista, organizada pela Conferência Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O ministro explicou ainda que a alteração já foi autorizada há algumas semanas, mas não soube, no entanto, dar mais detalhes. A medida visa compensar o período de comércio com portas fechadas.

O assunto entrou em pauta quando um empresário fez justamente essa sugestão, alegando que passada a crise do coronavírus, os pequenos e microempresários precisarão abrir mais dias e, assim, terem a chance de vender mais. Em um primeiro momento, Paulo Guedes disse que a ideia de antecipar todos os feriados de 2020 para esta quarentena, era muito positiva. “Essa proposta de antecipação dos feriados, trazer tudo para agora e deixar o Brasil para retomada e para a recuperação, é uma excelente sugestão. Pegar os feriados do ano inteiro e jogar para essa fase, já que estamos no isolamento. Estamos passando nossos sábados, domingos e feriados juntos, de uma vez. Até porque, quando sairmos, vamos ter vontade de sair, comprar, abraçar os amigos, ir para restaurantes, vamos precisar disso, até do ponto de vista de ressurreição espiritual”, respondeu o ministro.

Ainda durante a conferência, o ministro se corrigiu, garantindo que a medida já havia sido adotada pelo governo e que ele soube da proposta há cerca de três semanas. “Nós já autorizamos a antecipação dos feriados. Foi pedida agora, nós já tínhamos autorizado”, falou aos empresários. Paulo Guedes foi adiante: “É com satisfação que digo que a antecipação dos feriados, que foi sugerida aqui, que eu fiquei animado. Fico animado com uma boa ideia, fiquei animado com essa ideia três semanas atrás, e já foi antecipado. Então, para você ver que grande notícia. Já aconteceu.”