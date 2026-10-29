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Pastor Márcio Poncio volta a ser alvo da PF em nova fase da Operação Unha e Carne

Líder religioso está em prisão domiciliar desde julho; ação também mira Bernardo Coutinho Loyola, sobrinho do bicheiro Adilsinho

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 09h10
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa listrada azul-marinho, branca e vermelha, posa com expressão séria contra uma parede com papel de parede preto e folhas douradas
Pastor Márcio Poncio foi preso pela PF; posteriormente, prisão foi convertida em domiciliar humanitária. (./Reprodução)
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O pastor Márcio Poncio voltou a ser alvo da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 29, na 9ª fase da Operação Unha e Carne. Ele está em prisão domiciliar humanitária, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desde julho. A nova etapa tem como objetivo investigar a atuação de uma organização criminosa relacionada à lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e utilização de pessoas físicas e jurídicas para dissimulação da propriedade de bens e valores.

Além de Poncio, a ação desta quinta mira Bernardo Coutinho Loyola, sobrinho do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. O contraventor foi alvo da 5ª fase da Unha e Carne, realizada em julho. Apontado como chefe da “máfia de cigarros”, Adilsinho foi preso em fevereiro após décadas foragido da Justiça Estadual.

São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. As diligências são realizadas em salas comerciais no bairro, identificadas como “estruturas operacionais e administrativas do grupo investigado”, e um imóvel residencial. Os agentes buscam apreender “documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis e demais elementos de prova relacionados à investigação”, informou a PF em nota.

“As investigações apontaram indícios da existência de uma complexa rede patrimonial composta por imóveis de alto padrão, aeronaves executivas, veículos de luxo e empresas registradas em nome de familiares, colaboradores próximos e terceiros formalmente desvinculados do núcleo investigado, mas que permaneceriam sob administração de integrantes da organização criminosa”, acrescentou.

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O esquema também recorria a dinheiro em espécie, a movimentações financeiras sem rastreabilidade compatível e ao uso de empresas nacionais e estrangeiras como “laranjas”. A PF também apura a possível utilização de entidades religiosas e holdings patrimoniais para desvincular bens de elevado valor econômico aos investigados.

A Operação Unha e Carne foi iniciada no ano passado para apurar uma suposta estrutura responsável por repassar informações sigilosas sobre operações contra o Comando Vermelho (CV), comprometendo ações policiais e favorecendo integrantes da organização criminosa. Segundo a PF, os vazamentos teriam permitido a destruição ou ocultação de provas.

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Quem é Márcio Poncio

Nascido no Rio de Janeiro, Poncio construiu sua carreira no setor do tabaco antes de ganhar projeção como líder religioso e influenciador digital. A atividade lhe rendeu o apelido de “pastor do cigarro”, embora, nos últimos anos, sua imagem tenha passado a ser mais associada à forte presença online da família. Ele é pai de Sarah Poncio, deputada estadual e influenciadora com mais de 3 milhões de seguidores.

Nas redes sociais, ele se apresentava como “servo de Deus, membro da Igreja da Nuvem, patriarca da família Poncio, empresário e suplente deputado Federal”. Em 2022, ele disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, mas terminou a eleição como segundo suplente, obtendo cerca de 33 mil votos.

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Três anos depois, anunciou a intenção de concorrer à Prefeitura de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, em uma eleição suplementar convocada após a cassação do então prefeito Joa Barbaglio (Republicanos). Apesar do anúncio, sua candidatura não foi adiante, e o pleito foi vencido por Jonas Dico (Podemos).

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