Pastor é preso em Manaus por estuprar menina de 10 anos

Um pastor evangélico de 53 anos foi preso preventivamente em Manaus pela Polícia Civil pela suspeita de ter estuprado uma menina de dez anos de idade. O crime aconteceu no sábado, 27, dentro da residência da vítima, e a prisão dele foi na última quarta, 1º, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital amazonense.

Segundo as investigações, ele se aproximou da família da menina com pretextos religiosos. “O homem teria se aproveitado do momento de fragilidade em que a mãe da criança estava passando, e começou a frequentar a casa diversas vezes, com o pretexto de orar pela família da vítima”, disse a delegada responsável pelo caso, Brenda Viana.

Com isso, o pastor ganhou confiança da família. No dia do crime, ele foi até a residência, sob o pretexto de que ia “orar pela família”, pois a residência “estaria cheia de demônios” e as preces serviriam “para prevenir a mudança de orientação sexual da menor”. O pastor ficou sozinho na casa com a vítima por oito minutos. Nesse tempo, ele praticou o estupro.

A menina contou sobre a violência primeiro para a babá. Depois, para o pai, que foi quem procurou a Polícia para registrar a ocorrência. Além da prisão, também foram apreendidos dois celulares do pastor, que são periciados pela equipe policial. O crime de estupro de vulnerável é punido com uma pena de dez a dezoito anos de prisão. No momento, o pastor ainda é investigado.