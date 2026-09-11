Pastor é preso acusado de abusar de mais de 10 mulheres em diferentes estados; entenda caso

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O pastor Jailton Napoles Correa Menezes, foragido do Pará, foi preso no Rio de Janeiro. Ele é acusado de abusar sexualmente de mais de 10 mulheres em três estados, explorando sua condição de líder espiritual para estabelecer vínculos de confiança. As vítimas foram identificadas no RJ, MA e PA, com suspeitas em AM e RS. A prisão é fruto de uma operação conjunta.

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O pastor Jailton Napoles Correa Menezes foi preso nesta quinta-feira, 10, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, acusado de abusar sexualmente de mais de dez mulheres em três estados. Segundo a Polícia Civil, Menezes se aproveitava “de sua condição de líder espiritual, na função de pastor, para estabelecer vínculo de confiança e praticar os abusos”.

Ele exercia a função na cidade de Santa Izabel, no estado do Pará, onde era considerado foragido. Também concorreu a deputado federal e estadual pelo Rio de Janeiro, respectivamente, em 2010 e 2014.

As vítimas identificadas até o momento são do Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. Também há suspeitas no Amazonas e no Rio Grande do Sul. A prisão foi realizada após troca de informações de inteligência entre as polícias paraense e fluminense, que passaram a monitorar o criminoso. Ele foi localizado e detido preventivamente na Estrada dos Bandeirantes, no entorno da comunidade Cesar Maia.

“A ação policial está inserida no âmbito do PROJETO CAPTURA, força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça, através da DIOPI/SENASP e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da SSINTE/SEPOL, que visa apoiar os demais Estados da Federação na prisão de criminosos foragidos homiziados no Rio de Janeiro”, informou a Polícia Civil em nota. “Após as formalidades de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. ”