Pastor é condenado por declarar ter beijado filha de 11 anos

O pastor Lúcio Barreto Junior, mais conhecido como pastor Lucinho, foi condenado pela Justiça de Minas Gerais por declarações feitas durante um sermão em 2024. Na ocasião, Lucinho afirmou que disse à filha, então com 11 anos: “Nossa, que mulherão” e “Ai, se eu te pego”. O pastor também relatou ter dado um beijo na boca da menina para garantir que o futuro namorado dela seria “o segundo”.

A fala foi gravada e disponibilizada no canal da Igreja Batista da Lagoinha, sendo posteriormente reproduzida nas redes sociais. Diante da repercussão, a Justiça de Minas Gerais condenou o pastor e a igreja ao pagamento de R$ 150 mil por danos morais coletivos e determinou a realização de um novo sermão para retratar-se das declarações e abordar o combate à violência contra mulheres e crianças.

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