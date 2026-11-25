O pastor evangélico Jorge Luiz Oliveira dos Santos, de 49 anos, foi condenado a 67 anos, 6 meses e 3 dias de prisão, em regime fechado, por estuprar cinco meninas na Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio. Segundo a sentença da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente, os abusos aconteceram entre 2013 e 2020, quando as vítimas tinham idades entre 6 e 13 anos e frequentavam uma igreja liderada pelo religioso. A magistrada destacou que ele se aproveitava da posição de confiança e autoridade dentro da comunidade religiosa para cometer os crimes.

As investigações apontaram que os abusos ocorriam em diferentes situações, como durante visitas às casas das famílias, pernoites e momentos em que o pastor ficava sozinho com as crianças nas dependências da igreja. Além da pena de prisão, a Justiça estabeleceu o pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 25 salários mínimos, divididos entre as cinco vítimas. O religioso foi absolvido de acusações de tentativa de estupro e perseguição relacionadas a episódios denunciados em 2024, por falta de provas suficientes. Jorge Luiz está preso no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na zona norte. Durante o processo, ele negou as acusações, e sua defesa informou que pretende recorrer da condenação.