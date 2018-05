Passageiros feridos em queda de helicóptero no Rio são identificados

Três ocupantes do helicóptero que caiu no mar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (9) foram identificados. Marcelo Freitas, 52, Helio Gomes, 45, e Paulo Pereira Seixas, 55, sofreram ferimentos leves e o estado de saúde deles é estável. Segundo bombeiros do Grupamento Marítimo que fizeram o resgate, eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. O piloto do helicóptero, cuja identidade ainda não foi divulgada, chegou a ser resgatado, mas morreu no local.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o helicóptero decolou de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, e seguia para a cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. Por volta das 11h, a aeronave caiu no mar quando sobrevoava a Barra da Tijuca, na altura do Posto 4.

Segundo Paulo Silva, que trabalha há oito anos em um condomínio na região do acidente, não foi possível ouvir a queda do helicóptero. No entanto, logo após o acidente, a movimentação de pessoas era grande nas proximidades. “Era muita correria de pessoas e do resgate. Muita gente comentando sobre a queda.”, disse ele.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB seguem para o local do acidente para apurar as causas da queda. A fiscalização irá retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que presenciaram a sequência de eventos.

Conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave era do modelo 206B, tinha capacidade para até quatro passageiros e estava apta a operar. O Certificado de Aeronavegabilidade do helicóptero era válido até junho de 2020 e a Inspeção Anual de Manutenção estava regular. O helicóptero foi adquirido em 2012 pela empresa Mapa Empreendimentos e Participações, que presta consultoria em gestão empresarial.

A atuação dos Bombeiros interdita uma faixa da Avenida Lúcio Costa, na pista da orla, e o trânsito é lento na região.