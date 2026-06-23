Passageiro é baleado em ônibus durante operação contra CV no Morro Dona Marta, no Rio

Um passageiro foi baleado nesta terça-feira, 23, em um ônibus que trafegava na rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Morro Dona Marta. Em nota a VEJA, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, repudiou “a rotina de extrema violência e insegurança” e afirmou que “casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários”, acrescentando: “O transporte público precisa ser um ambiente seguro”.

O homem estava dentro de um coletivo da linha 410 (Saens Pena x Gávea) e foi atingido na perna. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. A operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), teve início por volta das 4h desta quarta. São cumpridos dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão. Até a última atualização desta reportagem, três pessoas haviam sido presas.

A ação resultado de 22 meses de investigações da DRE-CAP, que identificaram a “liderança responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado na localidade”.

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“A operação deflagrada nesta data tem como objetivo promover a responsabilização criminal dos investigados, além de enfraquecer a estrutura financeira e operacional da organização criminosa”, disse a Polícia Civil em comunicado. “As diligências têm como objetivo localizar criminosos, apreender armas, drogas e outros materiais relacionados à atividade ilícita, além de reunir novos elementos que contribuam para o avanço das investigações.”

Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) também foram mobilizados. A ofensiva faz parte da Operação Contenção, que busca conter o avanço territorial do Comando Vermelho através da desarticulação da estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa. Mais de 360 criminosos foram capturados e outros 137 foram mortos em confrontos no âmbito da força-tarefa.

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