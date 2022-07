Parturiente, que foi dopada, diz acreditar que sofreu abuso de anestesista

Primeira grávida a realizar os procedimentos de uma cesariana no domingo, 10, no Hospital da Mulher Heloneida Stuart onde horas depois o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, foi filmado praticando sexo oral com uma parturiente desacordada, disse à polícia acreditar que também sofreu abuso sexual. Em depoimento à Delegacia de Atendimento de São João de Meriti, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a que Veja teve acesso, na noite de quinta-feira, 14, ela contou que lembra de ter ficado sozinha com o médico logo após o parto, quando ainda não tinha sensibilidade nas pernas em razão de ter sido anestesiada, momento em que suspeita ter sofrido a violência. Segundo a mulher, ele ficou posicionado atrás dela. “Estava com as pernas para cima, mas não sabia o porquê. Não ouvi nenhuma voz e apaguei pela terceira vez”, revelou em um dos trechos do documento.

Segundo a vítima, o primeiro contato com o anestesista antes de dar à luz a um menino, seu segundo filho, na manhã daquele dia, ocorreu por volta das 8h30. Na ocasião, Giovanni se apresentou com outro nome, Iago. Ela revelou que estranhou o fato do anestesista ter olhado para os seus seios, o que teria chamado a atenção da enfermeira que logo lhe deu um roupão, e elogiado as letras, tratadas como perfeitas, referentes a uma tatuagem. “É preciso enfatizar que ele mesmo quis colocar a sonda e limpar o sangue espalhado pelo corpo dela, tarefas do enfermeiro. Depois disso, ela apagou mais duas vezes, quando acordou, se deu conta de que estava com efeito de muita anestesia sem sentir a parte de baixo do corpo, com as pernas para cima e ele por trás, momento em que acreditamos que tenha ocorrido a violência. Ela só soube que pode ser mais uma vítima do médico após a prisão dele ao fazer o terceiro parto daquele dia, quando o caso se tornou público e está muito abalada”, explicou Joabs Sobrinho, advogado da parturiente.

A delegada Bárbara Lomba que comanda as investigações está convencida de que as três grávidas que passaram por cesariana no Hospital da Mulher Heloneida Stuart foram abusadas sexualmente pelo anestesista. “Apesar de a equipe de enfermagem só ter conseguido filmar a ação plena dele no parto da terceira grávida daquele dia, ele se comportou da mesma forma com as outras, como, por exemplo, aplicando superdosagem de medicamentos para que elas ficassem dopadas. Usava ainda uma espécie de capote cirúrgico para fazer uma ‘cortina’ que impedia que os outros pudessem ver o rosto da paciente. Tudo indica que seja um criminoso em série”, afirmou a delegada.

A polícia investiga a suspeita de que 50 mulheres podem ter sido vítimas de estupro por Giovanni em dois hospitais. Mas, como ele trabalhava em pelo menos oito unidades, entre públicas e particulares, o número de investigações deve aumentar ainda mais. O Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, também na Baixada Fluminense, enviou à polícia uma de 44 parturientes que foram atendidas pelo anestesista. “Há indicações de outras vítimas do médico. O desafio das novas investigações é coletar provas, mas vamos cruzar os dados e ouvir depoimentos. Caso não seja possível a comprovação do estupro há indícios de outros crimes por ele ter sedado desnecessariamente as pacientes. Tudo será analisado”, explicou Bárbara Lomba.

Desconfiados do comportamento de Giovanni, o corpo de enfermagem do Hospital da Mulher Heloneida Stuart decidiu arquitetar um flagrante. Para realizar o plano, que levou à prisão do anestesista, o grupo mudou a sala do parto para outra a fim de permitir a colocação de um telefone celular dentro de um armário que conta com uma porta de vidro escura. Pelo lado de fora, não era possível ver o aparelho. A estratégia deu certo. Foram gravados dez minutos de imagens. Elas comprovaram que o médico ejaculou na paciente após o parto e em seguida limpou o rosto dela, o pênis e jogou o papel na lixeira.