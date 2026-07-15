Partidos reclamam de plataformas digitais por propaganda de produtos em evento do TSE

A poucas semanas do início da campanha eleitoral, uma oficina virtual realizada pelo TSE, nesta terça-feira, reuniu representantes de partidos políticos e de plataformas digitais para uma conversa sobre “alcance e responsabilidade nas redes”. Estavam presentes, além de assessores das legendas partidárias, executivos do TikTok, Meta, X, Kwai, Google, YouTube e Telegram.

Segundo a Justiça Eleitoral, o objetivo do encontro era “fortalecer a interlocução entre a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e as plataformas digitais, por meio do compartilhamento de recomendações estratégicas, esclarecimento de dúvidas e divulgação de boas práticas, políticas e ferramentas voltadas à integridade da informação”.

Participantes do encontro, no entanto, alegam que não foi bem esse o roteiro seguido pelas plataformas digitais. Em vez de esclarecimentos e recomendações, as redes aproveitaram o encontro promovido para o TSE para fazer propaganda e oferecer sua carteira de produtos aos partidos.

“O que foi anunciado como ‘workshop sobre as plataformas’ e que segundo eles traria esclarecimento de dúvidas sobre uso desses canais e suas implicações para o período eleitoral, virou, na verdade, um grande espaço para ficarem vendendo suas funcionalidades e vantagens”, diz um assessor de um dos partidos presentes no encontro.

Continua após a publicidade

Mensagens obtidas pelo Radar mostram que o chat do evento chegou a registrar reclamações de representantes das legendas sobre o viés comercial da conversa.

“Mais uma vez um tempo de workshop desperdiçado para fazer propaganda da plataforma e ensinar a usar. Precisamos que foquem nas eleições”, disse uma assessora de um partido.

Continua após a publicidade

“Concordo!”, respondeu outro.

“Não fica bem usar essa oportunidade para vender produtos”, seguiu um terceiro assessor presente.

Continua após a publicidade

Apesar das reclamações, o evento foi organizado pelo TSE a pedido dos caciques partidários que queriam ouvir das redes explicações sobre funcionamento de cada plataforma e medidas aceitas ou não durante a campanha. Como foi algo voluntário, na visão de algumas fontes consultadas pelo Radar, seria natural que as plataformas divulgassem seus produtos. A controvérsia está no ambiente em que tudo foi feito.