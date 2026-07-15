🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Partidos reclamam de plataformas digitais por propaganda de produtos em evento do TSE

Oficina foi organizada pela Justiça Eleitoral a pedido de caciques partidários, que queriam esclarecimentos sobre funcionamento das redes

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h30 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h14
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Abdias Pinheiro/TSE)
Continua após publicidade
Partidos reclamam de plataformas digitais por propaganda de produtos em evento do TSE Priorizar nos meus resultados Google

A poucas semanas do início da campanha eleitoral, uma oficina virtual realizada pelo TSE, nesta terça-feira, reuniu representantes de partidos políticos e de plataformas digitais para uma conversa sobre “alcance e responsabilidade nas redes”. Estavam presentes, além de assessores das legendas partidárias, executivos do TikTok, Meta, X, Kwai, Google, YouTube e Telegram.

Segundo a Justiça Eleitoral, o objetivo do encontro era “fortalecer a interlocução entre a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e as plataformas digitais, por meio do compartilhamento de recomendações estratégicas, esclarecimento de dúvidas e divulgação de boas práticas, políticas e ferramentas voltadas à integridade da informação”.

Participantes do encontro, no entanto, alegam que não foi bem esse o roteiro seguido pelas plataformas digitais. Em vez de esclarecimentos e recomendações, as redes aproveitaram o encontro promovido para o TSE para fazer propaganda e oferecer sua carteira de produtos aos partidos.

“O que foi anunciado como ‘workshop sobre as plataformas’ e que segundo eles traria esclarecimento de dúvidas sobre uso desses canais e suas implicações para o período eleitoral, virou, na verdade, um grande espaço para ficarem vendendo suas funcionalidades e vantagens”, diz um assessor de um dos partidos presentes no encontro.

Siga
Continua após a publicidade

Mensagens obtidas pelo Radar mostram que o chat do evento chegou a registrar reclamações de representantes das legendas sobre o viés comercial da conversa.

“Mais uma vez um tempo de workshop desperdiçado para fazer propaganda da plataforma e ensinar a usar. Precisamos que foquem nas eleições”, disse uma assessora de um partido.

Continua após a publicidade

“Concordo!”, respondeu outro.

“Não fica bem usar essa oportunidade para vender produtos”, seguiu um terceiro assessor presente.

Continua após a publicidade

Apesar das reclamações, o evento foi organizado pelo TSE a pedido dos caciques partidários que queriam ouvir das redes explicações sobre funcionamento de cada plataforma e medidas aceitas ou não durante a campanha. Como foi algo voluntário, na visão de algumas fontes consultadas pelo Radar, seria natural que as plataformas divulgassem seus produtos. A controvérsia está no ambiente em que tudo foi feito.

Publicidade
TAGS:
Radar
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).