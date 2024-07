Partido Novo oficializa Marina Helena como candidata à prefeitura de São Paulo

O partido NOVO confirmou a candidatura de Marina Helena à prefeitura de São Paulo. A chapa do partido ainda com o Coronel Priel, como vice.

Com 43 anos, Marina Helena é defensora das privatizações trabalhou no Ministério da Economia do governo Bolsonaro, como diretora de Desestatização, a convite do então ministro Paulo Guedes. Economista com mestrado pela UNB, ela tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, setor público e terceiro setor.

Foi CEO do Instituto Millenium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. No mercado financeiro, a economista acumula passagens por instituições como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos.

Em 2020, foi responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo em 2020. Nas eleições de 2022, Marina Helena concorreu ao cargo de deputada federal. Com mais de 50 mil votos, ela conseguiu a vaga de primeira suplente por São Paulo. Ela é casada, mãe de uma menina de 7 anos e está grávida de um menino.