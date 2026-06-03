O partido Novo lançou sua ofensiva contra a decisão do INSS de restabelecer um acordo de cooperação técnica firmado com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), entidade investigada pela Polícia Federal.

Os quatro deputados do partido — Adriana Ventura (SP), Marcel van Hattem (RS), Gilson Marques (SC) e Luiz Lima (RJ) — apresentaram um projeto de decreto legislativo (PDL) para rever a medida e um requerimento de informação (RIC) para saber seu embasamento.

Além disso, solicitaram a convocação do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, para prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Girão (CE) também apresentará pedido semelhante.

Como o Radar mostrou, o convênio havia sido rescindido de forma unilateral pelo governo em abril, mas a presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, aceitou um pedido de revisão e tornou a decisão anterior sem efeito.

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Para Adriana Ventura, “o governo Lula passou a mão na cabeça de uma das entidades que mais roubou aposentados no escândalo do INSS”. Já Eduardo Girão considerou que “em vez de reforçar mecanismos de controle, o governo decidiu restabelecer o acordo”.