Partido Novo: conheça o candidato para prefeitura de São Paulo

Filipe Sabará, de 36 anos, ex secretário municipal de Assistência Social do governo João Dória (PSDB), é o nome escolhido pelo Partido Novo para disputar o cargo à prefeitura de São Paulo. Em outubro deste ano, o político entregou uma carta de desligamento a Dória, de quem é amigo pessoal, para entrar na disputa da legenda.

Sabará nasceu em São Paulo e é formado em economia e relações Internacionais. Idealizou o projeto Horta Social Urbana, de produção de alimentos orgânicos dentro da cidade. É fundador e ex-presidente do Instituto ARCAH, organização de promoção e inclusão social de pessoas em situação de rua.

“Com muita honra, felicidade, humildade e responsabilidade, comunico que fui aprovado no longo processo seletivo do Partido Novo para a prefeitura de São Paulo. Foi um processo árduo, com a participação de excelentes postulantes. Me sinto muito honrado por ter sido o escolhido“, escreveu nas redes sociais.

O economista disputou o cargo com outros três nomes: om médico Claudio Lottenberg, Diogo da Luz, que foi candidato ao Senado no ano passado e Emerson Kapaz, empresário e ex-deputado federal. A etapa decisiva no processo de seleção foi uma entrevista com a direção nacional do Novo, cujo presidente é João Amoêdo.