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Brasil

Partido de Renan Santos vai ao STF por quebra de sigilo das investigações do INSS e fake news

Renan Santos disse que população precisa saber 'quem foi comprado por quem' e quais agentes públicos e empresariais participaram dos escândalos

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 18h17 | Atualizado em 10 set 2026, 19h00
Renan Santos é candidato a presidente pelo Missão
Renan Santos é candidato a presidente pelo Missão (Reprodução/TV Globo)
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Partido de Renan Santos vai ao STF por quebra de sigilo das investigações do INSS e fake news Priorizar nos meus resultados Google

O partido Missão, que tem Renan Santos como candidato à Presidência da República na disputa eleitoral deste ano, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 10, com pedidos para retirar o sigilo de informações relacionadas às investigações do escândalo do INSS e ao inquérito das fake news. De acordo com nota divulgada pela legenda, “a iniciativa busca ampliar a transparência sobre os dois casos e permitir que a sociedade tenha acesso aos elementos que permanecem sob sigilo, sobretudo diante da proximidade das eleições”.

“Gostaria de anunciar que nós estamos entrando agora no STF com o pedido de quebra de sigilo do processo do escândalo do INSS. Tudo o que envolve o escândalo do INSS precisa vir à tona”, afirmou Renan. O pedido feito pelo Missão também envolve o inquérito das fake news, que tramita no Supremo desde 2019 e estava sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em uma iniciativa para conter a crise na Corte, o presidente Edson Fachin assumiu o caso.  Para o partido, a publicidade das informações é necessária para esclarecer eventuais participações de agentes públicos, políticos, integrantes do Judiciário e empresários nos episódios investigados.

“O brasileiro precisa saber os meandros de quem comprou quem, quem abusou de qual direito, quem foi comprado por quem, quais agentes políticos, quais agentes do Judiciário e quais agentes empresariais participaram desses escândalos”, disse Renan.  O candidato também comparou a iniciativa à divulgação de informações relacionadas ao caso Banco Master e sustentou que o acesso aos dados é fundamental para que os eleitores possam formar sua própria avaliação antes de votar. “Não é possível a gente ir para uma eleição em que o brasileiro não sabe qual é a participação do Lula ou do Flávio em todos esses escândalos. Se o brasileiro não souber, ele vai se arrepender depois da decisão política que tomou”, disse.

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