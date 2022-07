“Parte mais mortal da pandemia passou”, diz brasileiro que revelou ômicron

Se o mundo conheceu rapidamente a variante de preocupação ômicron e as sublinhagens que agora se espalham, BA.4 e BA.5, foi por causa do olhar atento e da precisão do pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira e de seu grupo de trabalho na África do Sul. A equipe tinha experiência com a identificação de novas cepas do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, pois já tinha detectado a variante beta. Mas foi com a ômicron que a vigilância genômica mostrou seu potencial para alertar a Organização Mundial da Saúde (OMS) em tempo recorde e dar tempo para que os países se preparassem para uma nova alta de casos.

No país desde 1997, Oliveira mantém contato com o desenvolvimento de estudos no Brasil e acompanha pesquisas sobre outros vírus, como zika e chikungunya, além de ser um conhecedor do HIV e da tuberculose. Para monitorar a pandemia de Covid-19, conseguiu estabelecer uma relação de confiança com o governo sul-africano e estruturar uma rede de laboratórios que segue os passos do vírus, um processo que se tornou fundamental com o aparecimento da nova variante e suas sublinhagens.

Por seu trabalho, em dezembro do ano passado, entrou para a lista das 10 pessoas que ajudaram a moldar a ciência em 2021 da renomada revista Nature. Em maio deste ano, foi reconhecido pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Os títulos não abalaram o perfil humilde e centrado do pesquisador, que tem como foco preparar governos e populações para não sofrer com adversidades causadas por doenças. Neste compromisso, chegou a receber ameaças de morte ao revelar a ômicron. Mas não deixou de destacar a importância de a comunidade científica sempre divulgar problemas de saúde pública.

Pai de três filhos, o bioinformático faz meditação “para manter a paciência”, caminha perto das montanhas, mantém contato com a natureza e costuma ir de bicicleta para o trabalho. Em entrevista a VEJA quando esteve em São Paulo, abordou os movimentos antivacinas, evolução dos imunizantes, investimento para a ciência no Brasil e futuras pandemias. Leia os principais trechos da entrevista.

Como começou o seu interesse pela área científica?

Sempre quis ser cientista, desde criança. Sempre gostei da natureza, mergulhava, porque minha família tinha uma casa no Arraial do Cabo (RJ). Em 1994, fiz o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para Biologia e, comecei a trabalhar muito cedo, porque tinha bolsa do CNPQ e da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Escolhi a área de Paleontologia. Na ciência, nada é por coincidência. Eu me interessei por evolução e é o que a gente estuda no meu grupo.

Por que o senhor decidiu trabalhar na África do Sul?

A minha mãe, que trabalha na ONU (Organização das Nações Unidas), se mudou para lá. Quando cheguei, em janeiro de 1997, comecei a me interessar pela parte de Virologia. Graduei na Escola de Medicina Nelson Mandela, que é a mais avançada da África do Sul. Fui para Oxford, mas quis voltar para a África do Sul, onde comecei os grupos de pesquisa. Há seis anos, fundei o primeiro, o KRISP (ligado à Universidade KwaZulu-Natal) e, há um ano, fundei o Instituto CERI (Centro de Pesquisa, Resposta e Inovação em Epidemias). Trabalho com HIV e tuberculose, mas venho duas a três vezes por ano ao Brasil para ajudar a Fiocruz na vigilância genômica de zika e chikungunya. Mantenho uma relação com o Brasil.

Como foi realizado o trabalho de identificação de variantes do SARS-CoV-2, causador da Covid-19?

Nosso laboratório estava pronto para isso. Conversei com o governo sul-africano para criar uma rede com financiamento local e recebemos 3 milhões de dólares. Tínhamos nove laboratórios integrados. Era rápido, mas foi difícil, porque, no início, não tínhamos acesso a reagentes. Em outubro de 2020, vimos a primeira variante cheia de mutações. Era a beta.

E a ômicron? Quando vocês descobriram, sabiam que ela era tão transmissível?

Aprendemos muito sobre as mutações e a evasão imunológica (quando o vírus consegue escapar da proteção dada pelas infecções ou vacinas). Pela constelação das mutações, sabíamos que a ômicron seria altamente transmissível, até porque começou em um local com muita infecção por delta. Em duas semanas, ela demonstrou que conseguia reinfectar as pessoas, embora tivesse uma diferença na mortalidade relacionada. Mas sabemos que, se a ômicron tivesse aparecido no começo da pandemia, teria matado dez vezes mais, porque as pessoas não tinham proteção nem pela vacina nem pela infecção.

Falando sobre a África, o senhor sente que o continente fica à margem do mundo em relação à Covid-19 e mesmo à preocupação com outras doenças, caso da monkeypox, que era endêmica em algumas regiões, mas só ganhou notoriedade após os casos na Europa?

Sou um dos 20 membros de uma entidade que busca mudar a nomenclatura da monkeypox até porque está errado, não tem nada a ver com macacos. Vamos identificar um novo nome. A questão é que as doenças não podem ser relacionadas com os países, porque eles podem ficar quietos ao descobrirem uma nova doença. A China é até agora acusada de não ter identificado rapidamente o novo coronavírus e isso é terrível para a saúde global, porque países decidem que não vale a pena comunicar. Nós recebemos centenas de ameaças de morte, chegamos a andar com escolta armada, porque estava perto das festas de fim de ano (a descoberta foi em 25 de novembro de 2021) e afetou a economia e parte do turismo. Alguns países passaram a recomendar que as pessoas não viajassem para a África do Sul. Mas o presidente nos defendeu, e agora, as pessoas entendem que, como cientistas, temos de fazer respostas. Com a descoberta, nós conseguimos preparar os hospitais.

No Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, vemos movimentos negacionistas e antivacinas. Como o senhor vê essa situação e como é a presença desses grupos na África do Sul?

Na África do Sul, o governo leva a sério a questão da pandemia. Horas depois de detectar algo, falo com o Ministro da Saúde e, depois, com o presidente (Cyril Ramaphosa). Infelizmente, a população contra a vacina cresceu muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. O mundo está muito polarizado e acaba entrando nessa. Na África do Sul, aumentou a questão de não querer se vacinar porque, antes da onda da delta, as vacinas não chegaram. Trezentas mil pessoas morreram e, as que sobreviveram, passaram por três ondas sem vacinas. Agora, não veem sentido em se vacinar. Mesmo assim, 50% da população adulta está vacinada lá. Quando observamos a população com mais de 45 anos, 70% se vacinou.

Apesar do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil não se destacou no combate à pandemia por falta de articulação do governo e posicionamentos contrários à vacinação. Como o senhor vê a situação do Brasil em relação à Covid-19?

O Brasil foi bem em ter conseguido produzir a vacina no país, caso da vacina da Sinovac (feita em parceria com o Instituto Butantan), e porque a população aceitou a vacinação em massa, mas teve muita desinformação na política de saúde pública. Foram muitas trocas de ministro de Saúde e ministros que nem médicos eram. O Brasil precisa melhorar a comunicação para salvar vidas e ter a certeza, principalmente, de que as pessoas idosas têm as doses mais recentes das vacinas.

O senhor falou sobre ter sido bolsista pelo CNPQ e Capes, instituições que estão sendo afetadas por cortes nos últimos anos. O Brasil vive um retrocesso no investimento para a ciência?

Desde 2015, o financiamento para a ciência diminui. Nunca esteve tão baixo. Isso é triste para o Brasil, porque a ciência ajuda em novas descobertas, mas também na economia. O Brasil sempre teve bolsas de estudos muito boas e, há 15 anos, o país estava bem, era respeitado internacionalmente. Vai ter que ter investimento. Não pode continuar a diminuição, porque teremos fuga de cérebros.

A pandemia vai acabar em 2022 ou há a possibilidade de variantes mais agressivas surgirem?

A maioria do mundo saiu do estado de pandemia. Estive na Suécia e na Alemanha e já estão voltando ao normal. Mas espero que sim (que a OMS declare o fim), porque está todo mundo cansado. No momento, novas variantes só podem emergir se quebrarem a imunidade prévia. É difícil que aconteça novamente o que houve com a delta na Índia e a gama no Brasil.

E as sublinhagens BA.4 e BA.5, que também foram detectadas pelo seu grupo?

Elas, geralmente, causam mortes desnecessárias em situações em que os hospitais estão lotados. Hoje, os médicos sabem como tratar o paciente, temos antivirais. Mas é preciso aumentar o distanciamento e fazer o uso de máscaras. E, claro, vacinar.

A Moderna anunciou recentemente uma candidata a vacina com foco na variante ômicron. Qual será o futuro das vacinas contra a Covid-19? Elas serão atualizadas para cobrir as variantes que surgirem?

As duas vacinas mais fortes, a da Pfizer e a da Moderna, estão trabalhando em vacinas bivalentes. A da Pfizer, com a beta, e a Moderna, com a ômicron. Mas já sabemos que, se a pessoa foi vacinada, tem sintomas leves. Se teve a infecção e se vacinou, a imunidade sobe mais ainda. A mudança nas vacinas deve ser como tem na vacina da gripe. A parte mais mortal da pandemia já passou.

Muitos cientistas falam que podemos enfrentar novas pandemias. Para o senhor, quais vírus podem desencadear as futuras pandemias?

Até o final de maio, tivemos 1 milhão de casos de dengue. Com a urbanização não controlada, estamos vendo que os vírus transmitidos por mosquitos, infelizmente, vão aumentar. Teremos epidemias por arbovírus. Tem dois vírus que estamos sempre de olho tanto no Brasil quanto na África que é a febre do Vale do Rift (Rift Valley fever), que aparece em cabras e vacas, e o vírus do Nilo Ocidental (West Nile virus), que aparece mais em cavalos. Se eles forem amplificados, não será surpresa. E tem o impacto da degradação ambiental para surgimento de pandemias. Não só no Brasil, mas em todas as regiões do mundo. Tirar o animal do lugar natural, fazer mercados e ter mais contato com o homem, faz com que os vírus saltem entre espécies.

Como o senhor lidou com a entrada nas listas das revistas Nature e Time como uma pessoa importante e influente?

Não deixo subir a cabeça. Fico feliz e orgulhoso, mas, como cientista e acadêmico, tenho de colocar o pé no chão.