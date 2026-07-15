Parque no Rio de Janeiro registra a temperatura mais baixa do país; veja recorde no local

O Parque Nacional do Itatiaia, no Sul Fluminense, registrou nesta quarta-feira, 15, a temperatura mais baixa do país: -11,5°C. Trata-se do segundo dia de recorde consecutivo na queda dos termômetros no local, que deixou riachos e plantas congelados. Frio levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a divulgar, na véspera, um alerta amarelo sobre o risco de geada em Itatiaia e Resende, também no Sul Fluminense.

Outras baixas também foram identificadas no Pico do Couto, na divisa entre Petrópolis e Miguel Pereira, que bateu 3,9°C, e em Nova Friburgo, na Região Serrana, alcançou 3,2°C. Já na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 11,3°C — um frio congelante para os cariocas. Na cidade, a máxima é de 23°C e a mínima é de 16°C nesta quarta-feira, de acordo com o Google Clima, baseado em um sistema interno de previsão que usa modelos e observações de agências meteorológicas globais. Não há previsão de chuva.