Parque Bondinho Pão de Açúcar inaugura atração imersiva que ajuda a trazer arara-canindé de volta à Mata Atlântica
Exposição inédita une arte, tecnologia e natureza em uma jornada sensorial de 25 minutos pela Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica
O Parque Bondinho Pão de Açúcar abriu ao público, nesta quinta-feira, a Terra Viva Biomas Brasileiros, exposição inédita que une arte, tecnologia e natureza em uma jornada sensorial de 25 minutos pela Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Com projeções que aproximam o público da fauna e flora brasileiras, a experiência culmina em uma homenagem ao Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.
A novidade chega ao cartão-postal carioca com um diferencial: a cada ingresso vendido, R$ 1 será destinado à Refauna, ONG que atua na reintrodução de animais nativos e na recuperação da biodiversidade.
Os recursos apoiarão diretamente o projeto que busca devolver a arara-canindé à Mata Atlântica do Rio, onde a espécie foi extinta localmente.
Parque Bondinho Pão de Açúcar inaugura atração imersiva que ajuda a trazer arara-canindé de volta à Mata Atlântica