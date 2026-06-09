Parlamentares e entidades do agro defendem reestruturação de dívidas rurais

Parlamentares e representantes de entidades do agronegócio realizaram, na terça-feira, um ato na Câmara dos Deputados para pressionar o Senado a aprovar o projeto que reestrutura dívidas rurais.

A proposta está na pauta do plenário nesta quarta e já foi aprovada pela Câmara, no ano passado.

O refinanciamento é defendido principalmente por agricultores gaúchos, prejudicados por estiagens e pelas enchentes de 2024.

Os participantes do ato vestiram camisetas pretas com a mensagem “Luto pelo Agro”. Estiveram presentes deputados gaúchos, como Afonso Hamm (PP), Luciano Zucco (PL) e Marcel van Hattem (Novo) e o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), entre outras autoridades.

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