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Brasil

Parceria renovada entre ABIMO e ApexBrasil vai injetar R$ 15 milhões em exportações de dispositivos médicos

Convênio com orçamento 27,5% maior prevê 25 missões e feiras internacionais para fabricantes de dispositivos médicos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h30
Escritório da ApexBrasil
Escritório da ApexBrasil (Governo de Goiás/Divulgação)
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Parceria renovada entre ABIMO e ApexBrasil vai injetar R$ 15 milhões em exportações de dispositivos médicos Priorize VEJA no Google

A parceria estratégica entre a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO) e a ApexBrasil, agência responsável pela promoção dos produtos nacionais no exterior, foi renovada e deve garantir aos fabricantes de produtos para a saúde um aporte superior a 15 milhões de reais para impulsionar o setor no mercado internacional.

Com o convênio ampliado em 27,5%, a estimativa é que mais de 25 iniciativas comerciais sejam viabilizadas, incluindo feiras e missões empresariais. Os recursos serão direcionados ao Brazilian Health Devices (BHD), projeto desenvolvido pelas duas entidades que beneficia mais de uma centena de indústrias dos segmentos médico-hospitalar, odontológico e laboratorial.

Essa articulação visa mitigar os impactos de barreiras comerciais e promover a diversificação dos destinos de exportação do Brasil. No ano passado, 73% das empresas participantes ampliaram seus mercados, enquanto 53% registraram crescimento nas vendas externas. No período, as indústrias apoiadas somaram 18 novos destinos, enviando mais de 200 tipos de dispositivos médicos a esses parceiros e elevando as vendas em 82 países onde já atuavam.

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O projeto deve apoiar tanto fabricantes que estão iniciando operações no exterior quanto companhias que trabalham para consolidar a tecnologia brasileira em outras nações.

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