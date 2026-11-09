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Brasil

Parceria da Petrobras e CNPq destina R$ 30,2 milhões para iniciativa voltada à diversidade acadêmica

Projeto InspirAção vai conceder 1500 bolsas a estudantes negras do ensino médio

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h30
Logo da Petrobras
O logotipo da Petrobras é exibido na sede da empresa no Rio de Janeiro  (Mario Tama/Getty Images)
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Parceria da Petrobras e CNPq destina R$ 30,2 milhões para iniciativa voltada à diversidade acadêmica Priorize VEJA no Google

A Petrobras e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançaram a chamada pública do projeto InspirAção, que vai conceder 1 500 bolsas de iniciação científica para estudantes negras do ensino médio de escolas públicas, com o objetivo de ampliar a diversidade na ciência brasileira.

A iniciativa será viabilizada pelo aporte financeiro de aproximadamente 30,24 milhões de reais (cada auxílio estudantil será de 560 reais por mês durante 36 meses), e alcançará alunas matriculadas em 16 estados da federação, permitindo que as jovens tenham uma vivência prática em ambientes acadêmicos.

As instituições e universidades interessadas em integrar a ação devem submeter as propostas de pesquisa, extensão e divulgação científica em áreas como sustentabilidade, tecnologia e transição energética até o dia 8 de dezembro.

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Além do fomento à pluralidade e à equidade racial na produção do conhecimento, a parceria também visa formar novos talentos ao aproximar a juventude periférica do ecossistema de inovação tecnológica.

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O resultado do edital está previsto para ser publicado em fevereiro de 2027 e o início da implementação das bolsas em março.

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