Parceria da Petrobras e CNPq destina R$ 30,2 milhões para iniciativa voltada à diversidade acadêmica
Projeto InspirAção vai conceder 1500 bolsas a estudantes negras do ensino médio
A Petrobras e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançaram a chamada pública do projeto InspirAção, que vai conceder 1 500 bolsas de iniciação científica para estudantes negras do ensino médio de escolas públicas, com o objetivo de ampliar a diversidade na ciência brasileira.
A iniciativa será viabilizada pelo aporte financeiro de aproximadamente 30,24 milhões de reais (cada auxílio estudantil será de 560 reais por mês durante 36 meses), e alcançará alunas matriculadas em 16 estados da federação, permitindo que as jovens tenham uma vivência prática em ambientes acadêmicos.
As instituições e universidades interessadas em integrar a ação devem submeter as propostas de pesquisa, extensão e divulgação científica em áreas como sustentabilidade, tecnologia e transição energética até o dia 8 de dezembro.
Além do fomento à pluralidade e à equidade racial na produção do conhecimento, a parceria também visa formar novos talentos ao aproximar a juventude periférica do ecossistema de inovação tecnológica.
O resultado do edital está previsto para ser publicado em fevereiro de 2027 e o início da implementação das bolsas em março.