🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Brasil

Paraná Pesquisas mostra novos números da corrida pelo governo de Mato Grosso

Na disputa pelo Senado, ex-governador e deputada estão na liderança

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 07h00 | Atualizado em 9 set 2026, 07h21
Dois homens brancos de óculos, um careca sorrindo à esquerda com microfone, e outro com cabelo grisalho e expressão séria à direita
O governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos); e o senador Wellington Fagundes (PL-MT) (Mayke Toscano/Secom-MT/Ton Molina/Agência Senado)
Continua após publicidade
Paraná Pesquisas mostra novos números da corrida pelo governo de Mato Grosso Priorizar nos meus resultados Google

Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o atual governador de Mato Grosso lidera a corrida eleitoral deste ano na busca pela reeleição. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 9, Otaviano Pivetta (Republicanos) tem 40,8% das intenções de votos. Na segunda posição está o senador Wellington Fagundes (PL) com 30%. Os dois concorrentes são os mais bem posicionados na disputa mato-grossense. Na terceira posição aparece Doutora Natasha (PSD) com 12%, seguida por Sargento Laudicério (Agir), com 1,7%, Mauricio Coelho (Mobiliza), 0,5%, e Rafaell Milas (Missão), com 0,4%. Nenhum, branco ou nulo somam 8,3%. Não sabem ou não responderam representam 6,3%.

Tabela comparativa da situação eleitoral para Governador em Mato Grosso, Cenário 1, com dados de agosto e setembro de 2026. Otaviano Pivetta lidera com 40,8% em setembro, seguido por Wellington Fagundes com 30%
Comparativo das pesquisas para MT em agosto e este mês (Paraná Pesquisas/Divulgação)

Ao comparar com a pesquisa divulgada em agosto, o candidato Pivetta oscilou dentro da margem de erro. Já Fagundes apresentou queda de 35% para o atual índice. Doutora Natasha subiu de 8,7% para 12%. De acordo com o instituto, para a realização do levantamento foi utilizada uma amostra de 1.352 eleitores em 52 municípios entre os dias 6 e 8 de setembro. Tal amostra representativa do estado de Mato Grosso atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais.

Segundo turno entre Pivetta e Fagundes

O Paraná Pesquisas também simulou o segundo turno entre os dois principais candidatos ao governo de Mato Grosso. De acordo com os números, Pivetta aparece com 47,2%, enquanto Fagundes marca 38,3%. Nenhum, branco ou nulo somam 8,9%, enquanto não souberam ou não responderam representar 5,6%. No comparativo com a pesquisa de agosto, Pivetta subiu de 44,3% para o atual índice. Enquanto Fagundes oscilou de 40,8% para o número atual.

Siga
Continua após a publicidade

Para o Senado, ex-governador e deputada lideram

No levantamento para as duas cadeiras de representantes mato-grossenses no Senado, o ex-governador do estado Mauro Mendes (União Brasil) lidera a corrida com 55% das intenções de voto. Na sequência aparece Janaina Riva (MDB), com 31,5%, Zé Medeiros (PL), com 21,4%. Depois, aparecem tecnicamente empatados Fávaro (PSD) e Pedro Taques (PSB) com, respectivamente, 16,6% e 15,6%. Também em empate estão Galvan (Avante)  Margareth Buzetti (PP), ambos com 3,9%, e Coronel Darwin (Democrata) com 3,6%.  Por fim, Professor Nelson Ferreira (Agir) tem 1,3%. Beny Godoy, também do Agir, aparece com 0,7%, mas o registro de candidatura dele aparece como “inapto”. Nenhum, branco ou nulo somam 6,1%. Não sabem ou não responderam também representam 6,1%.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Mato Grosso
Paraná Pesquisas
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).