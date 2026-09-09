Paraná Pesquisas mostra novos números da corrida pelo governo de Mato Grosso

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O instituto Paraná Pesquisas revela que Otaviano Pivetta lidera a corrida para o governo de Mato Grosso com 40,8% das intenções de voto, seguido por Wellington Fagundes com 30%. A pesquisa também aponta um cenário de segundo turno entre os dois, com Pivetta à frente. Para o Senado, Mauro Mendes e Janaina Riva lideram as intenções de voto.

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Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o atual governador de Mato Grosso lidera a corrida eleitoral deste ano na busca pela reeleição. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 9, Otaviano Pivetta (Republicanos) tem 40,8% das intenções de votos. Na segunda posição está o senador Wellington Fagundes (PL) com 30%. Os dois concorrentes são os mais bem posicionados na disputa mato-grossense. Na terceira posição aparece Doutora Natasha (PSD) com 12%, seguida por Sargento Laudicério (Agir), com 1,7%, Mauricio Coelho (Mobiliza), 0,5%, e Rafaell Milas (Missão), com 0,4%. Nenhum, branco ou nulo somam 8,3%. Não sabem ou não responderam representam 6,3%.

Ao comparar com a pesquisa divulgada em agosto, o candidato Pivetta oscilou dentro da margem de erro. Já Fagundes apresentou queda de 35% para o atual índice. Doutora Natasha subiu de 8,7% para 12%. De acordo com o instituto, para a realização do levantamento foi utilizada uma amostra de 1.352 eleitores em 52 municípios entre os dias 6 e 8 de setembro. Tal amostra representativa do estado de Mato Grosso atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais.

Segundo turno entre Pivetta e Fagundes

O Paraná Pesquisas também simulou o segundo turno entre os dois principais candidatos ao governo de Mato Grosso. De acordo com os números, Pivetta aparece com 47,2%, enquanto Fagundes marca 38,3%. Nenhum, branco ou nulo somam 8,9%, enquanto não souberam ou não responderam representar 5,6%. No comparativo com a pesquisa de agosto, Pivetta subiu de 44,3% para o atual índice. Enquanto Fagundes oscilou de 40,8% para o número atual.

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Para o Senado, ex-governador e deputada lideram

No levantamento para as duas cadeiras de representantes mato-grossenses no Senado, o ex-governador do estado Mauro Mendes (União Brasil) lidera a corrida com 55% das intenções de voto. Na sequência aparece Janaina Riva (MDB), com 31,5%, Zé Medeiros (PL), com 21,4%. Depois, aparecem tecnicamente empatados Fávaro (PSD) e Pedro Taques (PSB) com, respectivamente, 16,6% e 15,6%. Também em empate estão Galvan (Avante) Margareth Buzetti (PP), ambos com 3,9%, e Coronel Darwin (Democrata) com 3,6%. Por fim, Professor Nelson Ferreira (Agir) tem 1,3%. Beny Godoy, também do Agir, aparece com 0,7%, mas o registro de candidatura dele aparece como “inapto”. Nenhum, branco ou nulo somam 6,1%. Não sabem ou não responderam também representam 6,1%.