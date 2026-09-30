Paraná Pesquisas mostra disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas revela um cenário apertado na disputa pelo governo de Pernambuco. João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) estão em empate técnico no primeiro turno e a polarização se mantém em um possível segundo turno. Os números detalhados indicam uma corrida eleitoral imprevisível.

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Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra o acirramento na disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições deste ano. Na margem de erro, os dois principais candidatos estão em empate técnico. João Campos (PSB), no entanto, está numericamente à frente de Raquel Lyra (PSD). Os números do cenário estimulado do primeiro turno são os seguintes:

João Campos (PSB): 45,3%; Raquel Lyra (PSD): 44,8%; Ivan Moraes (PSOL): 1,0%; Professora Camila (UP): 0,4%; Renan (Missão): 0,4% Victor Assis (PCO): 0,2%; Guilherme Fonseca (PSTU): 0,1%; Não sabe ou não opinou: 3,5%; Nenhum/ branco / nulo: 4,4%

Ainda segundo o instituto, no cenário com votos válidos, Campos surge com 49,1%, enquanto Raquel tem 48,6%. Na sequência, Moraes aparece com 1,1%, Camila e Renan 0,4% cada, Assis, 0,2%, e Fonseca 0,1%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PE-01835/2026. Foram entrevistados 1.352 eleitores em 57 municípios pernambucanos. A amostra representativa do Estado de Pernambuco atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. A coleta de dados ocorreu entre os dias 27 e 29 de setembro.

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Segundo turno entre Campos e Raquel continua disputado

Em eventual segundo turno entre Campos e Raquel, a disputa entre os dois principais candidatos ao governo pernambucano seguirá acirrada, segundo levantamento do Paraná Pesquisas. No levantamento desta semana, Campos aparece com 46,9%, enquanto Raquel tem 46%. Nenhum, branco ou nulo são 4,3%. Não sabem ou não opinaram representam 2,8%. O levantamento também apresentou votos válidos em eventual segundo turno. Campos tem 50,5% e Raquel, 49,5%.