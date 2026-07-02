Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera com 40 pontos de vantagem e chance de vitória no 1º turno

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do estado com até 40 pontos percentuais de vantagem sobre o deputado estadual Douglas Ruas (PL). O levantamento foi publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 2.

Em dois cenários simulados de primeiro turno, Eduardo Paes varia de 50,7% a 54,2% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas pontua entre 13,8% e 14,6% do eleitorado. Em uma das sondagens, Ruas, atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), empata tecnicamente com o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que tem 9,8% na pesquisa.

O resultado coloca Paes na esteira para uma possível vitória já no primeiro turno da eleição estadual fluminense. No limite inferior da margem de erro, porém, o ex-prefeito carioca tem 48,2% dos votos no cenário que inclui Garotinho.

Governador — 1º turno (cenário 1)

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Eduardo Paes (PSD): 54,2%

Douglas Ruas (PL): 14,6%

André Marinho (Novo): 4,9%

Wilson Witzel (Democratas): 3,5%

Bombeiro Rafa Luz (Missão): 2,2%

André Português (Republicanos): 1,9%

Willian Siri (PSOL): 1,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,8%

Não sabe/ não opinou: 5,8%

Governador — 1º turno (cenário 2)

Eduardo Paes (PSD): 50,7%

Douglas Ruas (PL): 13,8%

Garotinho (Republicanos): 9,8%

André Marinho (Novo): 4,3%

Wilson Witzel (Democratas): 3,3%

Bombeiro Rafa Luz (Missão): 2,0%

Willian Siri (PSOL): 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,7%

Não sabe/não opinou: 4,6%

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Já no segundo turno, Eduardo Paes lidera contra Douglas Ruas com 62,1% a 23,9% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, a vantagem do ex-prefeito sobre o deputado varia de 33,2 a 38,2 pontos percentuais.

Governador — 2º turno (cenário único)

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Eduardo Paes (PSD): 62,1%

Douglas Ruas (PL): 23,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,3%

Não sabe/não opinou: 3,7%

Benedita da Silva é favorita ao Senado pelo Rio de Janeiro

Ainda segundo a pesquisa, a deputada federal Benedita da Silva (PT) lidera a corrida ao Senado pelo Rio. A ex-governadora fluminense, que integra a chapa de Paes na aliança estadual entre PT e PSD, varia de 33% a 34,9% das intenções de voto.

O deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), ex-prefeito da capital fluminense, aparece com 25,9% do eleitorado, enquanto o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) varia de 21,9% a 25,3% dos votos. Outro nome que aparece com força no levantamento é o deputado federal Pedro Paulo (PSD), que tem entre 21,9% e 25% de apoio.

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Senador (cenário 1)

Benedita da Silva (PT): 33,0%

Marcelo Crivella (Republicanos): 25,9%

Márcio Canella (União Brasil): 21,9%

Pedro Paulo (PSD): 21,5%

Carlos Jordy (PL): 12,1%

Mauro Campos (Novo): 10,0%

Monica Benicio (PSOL): 9,9%

Helio Secco (Missão): 4,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 14,1%

Não sabe/ não opinou: 6,4%

Senador (cenário 2)

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Benedita da Silva (PT): 34,9%

Márcio Canella (União Brasil): 25,3%

Pedro Paulo (PSD): 25,0%

Monica Benicio (PSOL): 12,6%

Mauro Campos (Novo): 12,4%

Carlos Portinho (PL): 10,7%

Helio Secco (Missão): 6,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 16,5%

Não sabe/ não opinou: 7,5%

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores em 60 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 29 de junho e 1º de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-04259/2026.