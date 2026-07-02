Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera com 40 pontos de vantagem e chance de vitória no 1º turno

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Brasil

Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera com 40 pontos de vantagem e chance de vitória no 1º turno

Benedita da Silva, que concorre na chapa do ex-prefeito, é favorita ao Senado pelo RJ, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 09h13 | Atualizado em 2 jul 2026, 09h21
Homem de meia-idade, cabelo escuro e óculos, veste camisa cáqui, fala ao microfone com a mão esquerda aberta gesticulando. Ao fundo, um telão azul exibe Anúncios de novos inve e o logo branco da BYD
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo em 2026 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera com 40 pontos de vantagem e chance de vitória no 1º turno Priorize VEJA no Google

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do estado com até 40 pontos percentuais de vantagem sobre o deputado estadual Douglas Ruas (PL). O levantamento foi publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 2.

Em dois cenários simulados de primeiro turno, Eduardo Paes varia de 50,7% a 54,2% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas pontua entre 13,8% e 14,6% do eleitorado. Em uma das sondagens, Ruas, atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), empata tecnicamente com o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que tem 9,8% na pesquisa.

O resultado coloca Paes na esteira para uma possível vitória já no primeiro turno da eleição estadual fluminense. No limite inferior da margem de erro, porém, o ex-prefeito carioca tem 48,2% dos votos no cenário que inclui Garotinho.

Governador — 1º turno (cenário 1)

Siga
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  • Eduardo Paes (PSD): 54,2%
  • Douglas Ruas (PL): 14,6%
  • André Marinho (Novo): 4,9%
  • Wilson Witzel (Democratas): 3,5%
  • Bombeiro Rafa Luz (Missão): 2,2%
  • André Português (Republicanos): 1,9%
  • Willian Siri (PSOL): 1,1%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,8%
  • Não sabe/ não opinou: 5,8%

Governador — 1º turno (cenário 2)

  • Eduardo Paes (PSD): 50,7%
  • Douglas Ruas (PL): 13,8%
  • Garotinho (Republicanos): 9,8%
  • André Marinho (Novo): 4,3%
  • Wilson Witzel (Democratas): 3,3%
  • Bombeiro Rafa Luz (Missão): 2,0%
  • Willian Siri (PSOL): 0,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10,7%
  • Não sabe/não opinou: 4,6%
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Já no segundo turno, Eduardo Paes lidera contra Douglas Ruas com 62,1% a 23,9% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, a vantagem do ex-prefeito sobre o deputado varia de 33,2 a 38,2 pontos percentuais.

Governador — 2º turno (cenário único)

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  • Eduardo Paes (PSD): 62,1%
  • Douglas Ruas (PL): 23,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10,3%
  • Não sabe/não opinou: 3,7%

Benedita da Silva é favorita ao Senado pelo Rio de Janeiro

Ainda segundo a pesquisa, a deputada federal Benedita da Silva (PT) lidera a corrida ao Senado pelo Rio. A ex-governadora fluminense, que integra a chapa de Paes na aliança estadual entre PT e PSD, varia de 33% a 34,9% das intenções de voto.

O deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), ex-prefeito da capital fluminense, aparece com 25,9% do eleitorado, enquanto o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) varia de 21,9% a 25,3% dos votos. Outro nome que aparece com força no levantamento é o deputado federal Pedro Paulo (PSD), que tem entre 21,9% e 25% de apoio.

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Senador (cenário 1)

  • Benedita da Silva (PT): 33,0%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 25,9%
  • Márcio Canella (União Brasil): 21,9%
  • Pedro Paulo (PSD): 21,5%
  • Carlos Jordy (PL): 12,1%
  • Mauro Campos (Novo): 10,0%
  • Monica Benicio (PSOL): 9,9%
  • Helio Secco (Missão): 4,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 14,1%
  • Não sabe/ não opinou: 6,4%

Senador (cenário 2)

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  • Benedita da Silva (PT): 34,9%
  • Márcio Canella (União Brasil): 25,3%
  • Pedro Paulo (PSD): 25,0%
  • Monica Benicio (PSOL): 12,6%
  • Mauro Campos (Novo): 12,4%
  • Carlos Portinho (PL): 10,7%
  • Helio Secco (Missão): 6,1%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 16,5%
  • Não sabe/ não opinou: 7,5%

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores em 60 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 29 de junho e 1º de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-04259/2026.

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