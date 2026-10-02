O que diz o Paraná Pesquisas sobre a chance da eleição no Rio de Janeiro acabar no primeiro turno
Instituto apresentou dois cenários de votos válidos, com e sem Anthony Garotinho, que vive disputa judicial em torno de sua candidatura
Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 2, mostra que a eleição para o governo do Rio de Janeiro pode ser definida no primeiro turno, segundo um dos cenários com votos válidos. A liderança na disputa está com o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) e o segundo colocado é Douglas Ruas (PL). Foram apresentados dois cenários, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:
Cenário de votos válidos sem Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 52%
- Douglas Ruas (PL): 38,1%
- Wiliam Siri (PSOL): 2,5%
- André Marinho (Novo): 2,1%
- Juliete (UP): 1,9%
- Cyro Garcia (PSTU): 1,5%
- Coronel Busnelo (Missão): 1,2%
- Luan Monteiro (PCO): 0,7%
Cenário de votos válidos com Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 47,9%
- Douglas Ruas (PL): 34,4%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 9,4%
- Wiliam Siri (PSOL): 2,1%
- André Marinho (Novo): 1,9%
- Juliete (UP): 1,4%
- Cyro Garcia (PSTU): 1,4%
- Coronel Busnelo (Missão): 0,9%
- Luan Monteiro (PCO): 0,6%
O Paraná Pesquisas ouviu 1. 600 eleitores em 54 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. Tal amostra representativa do Estado do Rio de Janeiro atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais.