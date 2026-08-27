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Paraná Pesquisas: ACM Neto lidera com margem acirrada sobre Jerônimo na Bahia

Ex-governadores petistas são favoritos ao Senado, indica levantamento publicado nesta quinta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 10h04 | Atualizado em 27 ago 2026, 10h22
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
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Paraná Pesquisas: ACM Neto lidera com margem acirrada sobre Jerônimo na Bahia Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera a disputa pelo governo da Bahia contra o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), com margem estreita em primeiro e segundo turnos. O novo levantamento Paraná Pesquisas no estado foi publicado nesta quinta-feira, 27.

No primeiro turno, ACM Neto tem 48,6% das intenções de voto ante 40,1% de Jerônimo Rodrigues. No limite da margem de erro de 2,7 pontos percentuais (pp), a vantagem do ex-prefeito, hoje vice-presidente nacional do União Brasil, varia de 3,1 a 8,5 pontos.

Os demais quatro candidatos ao Executivo baiano somam 1,6% do eleitorado na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 5,6% do total, e outros 4,0% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

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Governador — Bahia — 1º turno

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  • ACM Neto (União Brasil): 48,6%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 40,1%
  • José Estêvão (DC): 0,5%
  • Maria Bona (PCO): 0,5%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 0,4%
  • Aroldo Félix (UP): 0,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%
  • Não sabe/Não opinou: 4,0%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

No segundo turno, ACM Neto mantém a dianteira pela mesma margem acirrada. Em confronto direto contra Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito da capital venceria por 49,3% a 41,0% dos votos, vantagem que varia de 2,9 a 8,3 pontos na margem de erro.

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Governador — Bahia — 2º turno

  • ACM Neto: 49,3%
  • Jerônimo Rodrigues: 41,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,0%
  • Não sabe/ não opinou: 3,7%

Já na corrida ao Senado pela Bahia, a pesquisa indica o favoritismo de dois ex-governadores petistas que integram o alto escalão do governo Lula: o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem 43,5% das intenções de voto, e o senador Jaques Wagner, ex-líder do Planalto no Senado, com 32,2% do eleitorado.

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O ex-deputado federal João Roma (PL), que foi ministro da Cidadania sob o governo de Jair Bolsonaro e hoje é presidente estadual do partido, aparece na sequência com 26,6% dos votos. Ele fica tecnicamente empatado com o senador Angelo Coronel (Republicanos), que tem 25,1% do eleitorado na disputa pela reeleição em 2026.

Senador — Bahia*

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  • Rui Costa (PT): 43,5%
  • Jaques Wagner (PT): 32,2%
  • João Roma (PL): 26,6%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 25,1%
  • Deliana Ricelli (PSOL): 3,4%
  • Marcelo Carvalho (Rede): 2,0%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1,4%
  • Marcelo Santtana (DC): 1,0%
  • Gregorio Gould (UP): 0,6%
  • Marcelo Millet (PCO): 0,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,5%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,5%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1. 400 eleitores em 62 municípios da Bahia entre os dias 23 e 25 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BA-07628/2026.

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