Paraná Pesquisas: ACM Neto lidera com margem acirrada sobre Jerônimo na Bahia

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Pesquisa Paraná Pesquisas na Bahia revela disputa acirrada pelo governo. ACM Neto lidera contra Jerônimo Rodrigues tanto no primeiro quanto no segundo turno, dentro da margem de erro. Na corrida ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner aparecem à frente. Detalhes completos dos cenários e metodologia do levantamento.

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O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera a disputa pelo governo da Bahia contra o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), com margem estreita em primeiro e segundo turnos. O novo levantamento Paraná Pesquisas no estado foi publicado nesta quinta-feira, 27.

No primeiro turno, ACM Neto tem 48,6% das intenções de voto ante 40,1% de Jerônimo Rodrigues. No limite da margem de erro de 2,7 pontos percentuais (pp), a vantagem do ex-prefeito, hoje vice-presidente nacional do União Brasil, varia de 3,1 a 8,5 pontos.

Os demais quatro candidatos ao Executivo baiano somam 1,6% do eleitorado na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 5,6% do total, e outros 4,0% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Bahia — 1º turno

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ACM Neto (União Brasil): 48,6%

Jerônimo Rodrigues (PT): 40,1%

José Estêvão (DC): 0,5%

Maria Bona (PCO): 0,5%

Ronaldo Mansur (PSOL): 0,4%

Aroldo Félix (UP): 0,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%

Não sabe/Não opinou: 4,0%

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No segundo turno, ACM Neto mantém a dianteira pela mesma margem acirrada. Em confronto direto contra Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito da capital venceria por 49,3% a 41,0% dos votos, vantagem que varia de 2,9 a 8,3 pontos na margem de erro.

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Governador — Bahia — 2º turno

ACM Neto: 49,3%

Jerônimo Rodrigues: 41,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,0%

Não sabe/ não opinou: 3,7%

Já na corrida ao Senado pela Bahia, a pesquisa indica o favoritismo de dois ex-governadores petistas que integram o alto escalão do governo Lula: o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem 43,5% das intenções de voto, e o senador Jaques Wagner, ex-líder do Planalto no Senado, com 32,2% do eleitorado.

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O ex-deputado federal João Roma (PL), que foi ministro da Cidadania sob o governo de Jair Bolsonaro e hoje é presidente estadual do partido, aparece na sequência com 26,6% dos votos. Ele fica tecnicamente empatado com o senador Angelo Coronel (Republicanos), que tem 25,1% do eleitorado na disputa pela reeleição em 2026.

Senador — Bahia*

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Rui Costa (PT): 43,5%

Jaques Wagner (PT): 32,2%

João Roma (PL): 26,6%

Angelo Coronel (Republicanos): 25,1%

Deliana Ricelli (PSOL): 3,4%

Marcelo Carvalho (Rede): 2,0%

Carlos Sodré (Mobiliza): 1,4%

Marcelo Santtana (DC): 1,0%

Gregorio Gould (UP): 0,6%

Marcelo Millet (PCO): 0,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,5%

Não sabe/ Não opinou: 6,5%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1. 400 eleitores em 62 municípios da Bahia entre os dias 23 e 25 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BA-07628/2026.