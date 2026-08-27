Paraná Pesquisas: ACM Neto lidera com margem acirrada sobre Jerônimo na Bahia
Ex-governadores petistas são favoritos ao Senado, indica levantamento publicado nesta quinta-feira
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera a disputa pelo governo da Bahia contra o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), com margem estreita em primeiro e segundo turnos. O novo levantamento Paraná Pesquisas no estado foi publicado nesta quinta-feira, 27.
No primeiro turno, ACM Neto tem 48,6% das intenções de voto ante 40,1% de Jerônimo Rodrigues. No limite da margem de erro de 2,7 pontos percentuais (pp), a vantagem do ex-prefeito, hoje vice-presidente nacional do União Brasil, varia de 3,1 a 8,5 pontos.
Os demais quatro candidatos ao Executivo baiano somam 1,6% do eleitorado na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 5,6% do total, e outros 4,0% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Bahia — 1º turno
- ACM Neto (União Brasil): 48,6%
- Jerônimo Rodrigues (PT): 40,1%
- José Estêvão (DC): 0,5%
- Maria Bona (PCO): 0,5%
- Ronaldo Mansur (PSOL): 0,4%
- Aroldo Félix (UP): 0,2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%
- Não sabe/Não opinou: 4,0%
No segundo turno, ACM Neto mantém a dianteira pela mesma margem acirrada. Em confronto direto contra Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito da capital venceria por 49,3% a 41,0% dos votos, vantagem que varia de 2,9 a 8,3 pontos na margem de erro.
Governador — Bahia — 2º turno
- ACM Neto: 49,3%
- Jerônimo Rodrigues: 41,0%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,0%
- Não sabe/ não opinou: 3,7%
Já na corrida ao Senado pela Bahia, a pesquisa indica o favoritismo de dois ex-governadores petistas que integram o alto escalão do governo Lula: o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem 43,5% das intenções de voto, e o senador Jaques Wagner, ex-líder do Planalto no Senado, com 32,2% do eleitorado.
O ex-deputado federal João Roma (PL), que foi ministro da Cidadania sob o governo de Jair Bolsonaro e hoje é presidente estadual do partido, aparece na sequência com 26,6% dos votos. Ele fica tecnicamente empatado com o senador Angelo Coronel (Republicanos), que tem 25,1% do eleitorado na disputa pela reeleição em 2026.
Senador — Bahia*
- Rui Costa (PT): 43,5%
- Jaques Wagner (PT): 32,2%
- João Roma (PL): 26,6%
- Angelo Coronel (Republicanos): 25,1%
- Deliana Ricelli (PSOL): 3,4%
- Marcelo Carvalho (Rede): 2,0%
- Carlos Sodré (Mobiliza): 1,4%
- Marcelo Santtana (DC): 1,0%
- Gregorio Gould (UP): 0,6%
- Marcelo Millet (PCO): 0,4%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,5%
- Não sabe/ Não opinou: 6,5%
*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos.
O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1. 400 eleitores em 62 municípios da Bahia entre os dias 23 e 25 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BA-07628/2026.