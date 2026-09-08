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Brasil

Paraná lidera ranking brasileiro do Pisa e supera principais países da América Latina

Estado ficou à frente de São Paulo nas quatro áreas avaliadas, enquanto desempenho do Brasil permaneceu praticamente estagnado em relação à edição anterior

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h16
Alunos do ensino médio no Paraná -
Alunos do ensino médio no Paraná - (Lucas Fermin/Seed-PR/Divulgação)
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Paraná lidera ranking brasileiro do Pisa e supera principais países da América Latina Priorizar nos meus resultados Google

Divulgados nesta terça-feira, 8, os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025 mostram que o Paraná superou o desempenho dos demais estados brasileiros, além de ter pontuado acima de países latino-americanos com os melhores números nas quatro disciplinas principais.

Os resultados do Pisa são anunciados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O indicador é considerado o maior estudo sobre educação no mundo e avalia até que ponto alunos de 15 anos, próximos ao final da escolaridade obrigatória na maioria dos países, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para plena participação na vida social e econômica.

Na comparação com outros países latino-americanos bem avaliados, os estudantes do Paraná alcançaram 461,6 pontos em Ciências (média do Brasil foi 409, em 7º lugar); 458 pontos em Leitura (média do Brasil foi 408, em 5º lugar); 423,1 pontos em Matemática (média do Brasil foi 377, em 9º lugar) e 467,4 pontos em Resolução de Problemas por meio de Ferramentas Computacionais (média do Brasil foi 406, em 9º lugar).

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No cenário nacional, o Paraná também superou o estado de São Paulo e ficou em primeiro lugar nas quatro áreas avaliadas — 461,6 pontos em Ciências, 458 pontos em Leitura, 423,1 pontos em Matemática e 467,4 pontos em Resolução de Problemas por meio de Ferramentas Computacionais. 

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Brasil estagnado

Os resultados do Pisa divulgados nesta terça, 8, mostraram que a distância da educação brasileira para a média da OCDE, que reúne as nações mais ricas, reduziu nas últimas duas décadas. Poderia ser um bom prenúncio, mas não é: a redução é explicada pela queda do aprendizado no fórum das nações mais ricas, enquanto o Brasil permanece estagnado.

Referentes a 2025, os novos dados apontam que a nota do país cresceu seis pontos em Ciências (de 403 para 409), mas caiu dois em Leitura (de 410 para 408) e Matemática (de 379 para 377), em comparação à última edição, realizada em 2022. No panorama geral, o Brasil aparece em um cenário de baixo desempenho, com pequenos avanços e recuos. Tem a 24ª pior nota em Matemática, a 36ª em Leitura e a 24ª em Ciências.

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Em paralelo, a média do grupo de 23 nações registrou o pior resultado nas competências observadas desde o início da aferição, em 2000. Nem mesmo a Finlândia, símbolo da educação de qualidade, ficou imune — recuou 80 pontos em Matemática e 73 em Leitura. Atrás do país nórdico nessas duas áreas avaliadas, Portugal e Espanha também apresentaram perdas consideráveis.

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