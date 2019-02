Para Lula, saída de Sarney não é problema seu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar nesta quinta-feira sobre a situação do presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP). Ao invés de defender seu aliado, como vem fazendo nos últimos tempos, Lula preferiu dizer que uma eventual saída de Sarney do cargo não é problema seu.

“Não é um problema meu. Não votei para eleger o presidente Sarney a presidente do Senado, nem para senador. Votei nos senadores de São Paulo. Quem tem que decidir se ele fica presidente é o Senado”, disse Lula. O presidente quer que esta decisão aconteça com o fim do recesso, a partir da semana que vem.

Lula voltou a criticar a paralisia do Senado por conta das denúncias envolvendo Sarney e diz que isso pode trazer problemas para o país. O presidente lembrou que o Senado e a Câmara têm autonomia em relação ao poder Executivo, mas disse esperar que o Legislativo resolva seus problemas, uma vez que o Executivo depende de suas ações. “Todo mundo sabe que a paralisia do Legislativo pode criar problemas para o País”, reforçou durante entrevista coletiva, concedida ao lado da presidente do Chile, Michelle Bachelet, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Lula disse esperar que o recesso parlamentar sirva para “esfriar a cabeça” dos senadores e que, na volta, eles “decidam normalizar a atuação do Senado”. “As pessoas têm compreensão do momento que o Brasil vive e que há medidas que mandamos para combater a crise econômica que ainda precisam ser votadas. Portanto, nós não podemos perder tempo”, declarou. O presidente negou que Sarney tenha pedido para conversar sobre o problema. Ele destacou que solicitações de Sarney e do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), sempre serão atendidas. “É de boa política o presidente da República atender aos presidentes dos Poderes”, completou.

Lula não fez comentários sobre a articulação de alguns senadores do PT para que Sarney se licencie do cargo. “Como vocês acham que eu posso falar sobre o destino da bancada do PT se eles estão de férias e só voltam segunda-feira?”, questionou. “Não posso dizer absolutamente nada. Liguem para os líderes do PT na Câmara e no Congresso. Faz três anos que não participo das reuniões do Diretório do Partido. Liguem para o Ricardo Berzoini (presidente do PT) na segunda-feira”, disse.

(Com agência Reuters e Agência Estado)