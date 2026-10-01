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Brasil

Para Afif, fracasso da 3ª via em 2026 não impede salto do PSD no Congresso

Fundador do PSD minimiza estagnação na corrida presidencial e projeta avanço da legenda no legislativo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h30
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Governo de São Paulo, Guilherme Afif Domingos
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Governo de São Paulo, Guilherme Afif Domingos  (Edu Andrade/Ascom/ME/.)
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Para Afif, fracasso da 3ª via em 2026 não impede salto do PSD no Congresso Priorize VEJA no Google

Uma das legendas que ousou desafiar a hegemonia do lulopetismo e do bolsonarismo junto ao eleitorado na corrida presidencial foi o Partido Social Democrático (PSD), com a chapa encabeçada pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e seu candidato a vice, Gilberto Kassab, que também comanda a sigla. Mas, a poucos dias da eleição presidencial, as pesquisas de intenção de voto indicam que a construção de uma terceira via não se viabilizou na prática.

Para o fundador do PSD, Guilherme Afif Domingos, atual Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Governo de São Paulo, apesar da trajetória aquém das expectativas na disputa pelo Planalto, a principal estratégia eleitoral do partido pode estar atrelada a outros objetivos. “Me parece que esta eleição para o Kassab é uma eleição de crescimento de representação. Ele tem bons quadros no Brasil todo. A polarização do cargo de presidente não vai até a base. Então, você tem muita gente que é independente de um e de outro, tem a sua posição política local”, afirmou Afif ao Radar.

Para o experiente político, responsável por tocar um dos maiores projetos da gestão Tarcísio de Freitas — a mudança da sede administrativa do governo paulista para os Campos Elíseos, no centro da capital —, a performance do PSD nas eleições de 2026 deve ser observada com maior atenção no âmbito legislativo, já que o partido conquistou 887 prefeituras no pleito de dois anos atrás, sendo o que mais elegeu líderes municipais no país, de acordo com dados do TSE. “O Kassab fez o maior número de prefeitos. E o prefeito tem influência na eleição de deputados. Então, acho que é por aí que tem que ser analisado o crescimento do PSD, não pelo cargo do Executivo, e sim pelos cargos de representação”, defende o secretário.

Se a polarização não deve atrapalhar diretamente as escolhas dos eleitores para o Congresso Nacional, Afif sabe que isso não se aplica à disputa presidencial. O antagonismo entre petistas e bolsonaristas, que marcou o pleito de 2022, permanece no país. Entre as “vítimas” dessa dicotomia está Ronaldo Caiado. Aprovado por 87% dos eleitores goianos, de acordo com pesquisa Quaest divulgada em julho, o ex-governador não conseguiu mobilizar sua candidatura nacionalmente.

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Para o titular da pasta de Projetos Estratégicos do Governo paulista, a chapa de Caiado foi prejudicada pela polarização e merecia mais votos por ele ser um “bom administrador”. Entretanto, Guilherme Afif avalia que a radicalização não se sustentará após a eleição. Caso a tese se confirme, seu correligionário Ronaldo Caiado ou o aliado Tarcísio de Freitas poderão assumir, de fato, o protagonismo da direita em 2030.

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Eleições 2026
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