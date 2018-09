Papa substitui bispo acusado de desviar R$ 2 milhões da Igreja em Goiás

O papa Francisco aceitou a renúncia do bispo de Formosa, Goiás, Dom José Ronaldo Ribeiro, acusado de desviar mais de 2 milhões de reais ao lado de outros padres dos cofres da Igreja e detido em 19 de março, informou a Santa Sé nesta quarta-feira (12).

Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba, Minas Gerais, vai assumir a função.

José Ronaldo Ribeiro e quatro padres, um monsenhor, um vigário-geral e dois funcionários do setor de administração da Igreja foram presos na Operação Caifás, criada para investigar o grupo que desviava recursos de 33 paróquias vinculadas à Diocese de Formosa.

A suspeita é de que os integrantes tenham adquirido imóveis, carros e joias com o dinheiro, de acordo com o Ministério Público de Goiás. Uma parte do dinheiro teria sido usada para comprar uma fazenda de gado e uma casa lotérica, segundo a imprensa local.

Os recursos desviados procediam de dízimos, doações e taxas de batismos e casamento, entre outros.

A Operação Caifás foi montada a partir de denúncias de fiéis que exigem prestação de contas da Igreja Católica de Goiás. Em dezembro de 2017, eles protocolaram denúncia na Promotoria, alegando que a Diocese de Formosa, que abrange 33 igrejas e 20 municípios goianos, não divulgou dados da contabilidade, nem mesmo dos últimos três grandes eventos festivos.

A primeira audiência de instrução do processo aconteceu na segunda-feira (10). Ainda é preciso ouvir mais de 30 testemunhas, além dos 11 denunciados.

Grande quantia de dinheiro em espécie foi apreendida pela polícia após o cumprimento de 10 mandatos de buscas e apreensão, inclusive em um mosteiro.

Apreensão durante Operação Caifás na diocese de Formosa (GO)

Em abril, o juiz Fernando Oliveira Samuel determinou a penhora on-line de valores creditados em contas bancárias dos nove membros da diocese e de paróquias da cidade envolvidos. A ordem judicial determinou ainda a quebra de sigilo bancário e sequestro de bens e de imóveis dos participantes do esquema.

Em seu site, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) comunicou a renúncia de Dom José Ronaldo e publicou uma pequena biografia sobre o religioso. Segundo o órgão, ele foi nomeado bispo de Formosa em setembro de 2014. Tomou posse na diocese no dia 22 de novembro do mesmo ano.

(Com EFE)