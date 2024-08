Papa pede oração por mortos em queda de avião em Vinhedo

O papa Francisco prestou neste domingo, 11, uma homenagem às 62 pessoas que morreram após a queda de um avião na cidade de Vinheiro, no interior de São Paulo, dois dias atrás. Em discurso feito a uma multidão na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa pediu oração às vítimas da tragédia.

“Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil”, pediu o pontífice, diante de milhares de fiéis, sobretudo centenas de brasileiros que empunhavam bandeiras.

O Vaticano também emitiu uma nota para se manifestar oficialmente. “O Papa Francisco expressou sua proximidade às vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de sexta-feira em Vinhedo, quando morreram 58 passageiros e quatro tripulantes”, diz o texto.

Prazo de 30 dias para mais respostas

As equipes de resgate concluíram a retirada dos corpos do local do acidente na noite de sábado. As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai concluir o relatório sobre o conteúdo das caixas-pretas do avião em 30 dias. Elas estão sendo analisadas pelo Laboratório de Leitura e Análise de Gravadores de Voo (LABDATA), órgão ligado ao Cenipa, em Brasília.

A FAB disse que, depois da finalização da fase inicial, no local do acidente, a investigação vai avançar para a etapa de análise de dados.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, informou uma nota emitida pela FAB.

O governo do Estado de São Paulo informou que está prestando auxílio no atendimento aos parentes dos mortos na tragédia ocorrida no interior. As famílias estão recebendo atendimento no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo ao Instituto Médico Legal, na capital paulista. Até agora, 26 famílias foram atendidas.