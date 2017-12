Papa Francisco lamenta a ‘descaracterização do Natal’

O papa Francisco alertou sobre a “descaracterização” do Natal durante a tradicional audiência geral às quartas-feiras. Para ele, a sociedade se baseia em um “falso respeito por quem não é cristão” e acaba por “eliminar da festa toda referência ao nascimento de Jesus“.

“Sem Jesus não há Natal. E se ele está no centro, então tudo ao seu redor, as luzes, os sons, as várias tradições locais e também as comidas típicas, tudo contribui para criar a atmosfera da festa”, argumentou.

Na audiência, celebrada na sala Paulo VI, no Vaticano, Francisco pediu que os fiéis abram a mente e o coração para os demais, principalmente “aqueles que jamais experimentaram atenção e ternura”.

Durante a tradicional Missa do Galo, celebrada no domingo, 24, o pontífice denunciou o drama dos refugiados, “expulsos de suas terras”, e fez um chamado aos fiéis por “caridade e hospitalidade”, comparando-os a Maria e José.

(Com EFE)