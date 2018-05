Panelaços são registrados durante pronunciamento de Temer

Panelaços foram ouvidos na noite deste domingo em diversos lugares durante o pronunciamento do presidente Michel Temer. O presidente anunciou a redução de 0,46 centavos no preço do diesel por 60 dias, para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros.

Em São Paulo, houve registros de protestos em Moema, Perdizes, Jabaquara, Pompeia, Bela Vista e centro. No Rio, manifestações foram realizadas ao menos na Barra da Tijuca e Flamengo. Brasília, Niterói, Belo Horizonte, Águas Claras (DF), Porto Alegre, Recife, Balneário Camboriú (SC), Salvador, entre outras cidades, também tiveram registro de manifestações.