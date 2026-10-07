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Brasil

Pais são presos após morte de recém-nascido no Rio

Bebê apresentava múltiplas lesões, incluindo danos no cérebro e ruptura do fígado

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h50 | Atualizado em 7 out 2026, 16h55
Três mulheres, duas algemadas, são conduzidas por uma agente policial em direção à traseira aberta de um carro branco. A mulher da frente veste blusa vinho e calça preta, a do meio usa camiseta azul-marinho e shorts pretos com listras brancas, e a última, com blusa e shorts pretos, tem as mãos algemadas para trás.
 (Redes sociais/Reprodução)
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Um casal foi preso na última terça-feira, 6, na Baixada Fluminense, após a morte do filho recém-nascido, de apenas 16 dias. A polícia passou a investigar o caso depois que a criança foi levada pelos pais ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, em estado gravíssimo. Inicialmente, os responsáveis relataram uma possível morte por sufocamento, mas os médicos encontraram uma série de ferimentos pelo corpo do bebê, o que levou ao aprofundamento da apuração.

Segundo os exames periciais, a criança apresentava lesões na cabeça e no rosto, além de uma fratura na clavícula e uma ruptura no fígado causada por trauma. Os especialistas também identificaram danos cerebrais associados a movimentos intensos de chacoalhamento, quadro relacionado à síndrome do bebê sacudido. A investigação apontou ainda marcas no rosto compatíveis com pressão dos dedos e sinais de que a boca do recém-nascido teria sido comprimida para conter o choro.

A 60ª DP (Campos Elíseos) assumiu a investigação e encontrou divergências nos relatos apresentados pelos pais. Diante dos elementos reunidos pela polícia, os dois foram presos em flagrante e autuados, em tese, por homicídio doloso qualificado. A dinâmica das agressões e as circunstâncias da morte continuam sendo investigadas.

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