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O Tribunal do Júri na Bahia condenou pais pela morte brutal do próprio filho de dois anos, submetido a agressões e torturas constantes. O pai recebeu pena de mais de 87 anos de prisão e a mãe, 66 anos por omissão diante dos fatos. Entenda os detalhes da sentença e o histórico do caso.

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O Tribunal do Júri de Vitória da Conquista, na Bahia, condenou os pais de uma criança de dois anos de idade torturada e morta em episódios reiterados de violência doméstica. De acordo com informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Rafael Ribeiro Alves foi sentenciado a 87 anos e quatro meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e o fato de o crime ter sido cometido contra menor de 14 anos) e tortura majorada. A mãe da vítima, Maria Luíza Lima Almeida, foi condenada a 66 anos de prisão (50 anos de reclusão e 16 de detenção) por homicídio qualificado, na modalidade omissiva, e tortura por omissão. O espaço está aberto para manifestação das defesas dos condenados.

Conforme a denúncia da Promotoria, a criança, que vivia sob os cuidados dos avós paternos desde os seis meses de idade, passou a sofrer violência doméstica sistemática após começar a morar com os pais. No dia do crime, em março de 2024, o menino foi atingido diversas vezes na cabeça com um martelo pelo pai, segundo informou o MP baiano.

Na sentença proferida na terça-feira, 17, o juiz Aderaldo de Morais Leite Junior destacou que Maria Luíza tinha conhecimento das agressões e do estado de saúde do filho, mas não tomou providências para interromper a violência ou buscar ajuda. Mesmo recebendo os registros dos espancamentos, ela teria deixado de acionar os órgãos de proteção ou procurar atendimento médico para a criança, informou a Promotoria, por meio de nota.

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Os pais da vítima estão presos e poderão recorrer da sentença do Júri. Eles permanecerão presos mesmo em caso de recurso de apelação para o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Os dois acusados foram absolvidos das imputações de tortura relativas a seis episódios, por ausência de comprovação da materialidade desses fatos.