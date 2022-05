País está diante de “um copo de fel e um de vinagre”, diz ex-bolsonarista

O empresário Julian Lemos (União-PB) foi eleito deputado federal em 2018 com o apoio de Jair Bolsonaro. Mas o parlamentar, que ajudou a coordenar a campanha do presidente nas redes sociais, se afastou completamente do ex-capitão após receber críticas do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, ele vai tentar renovar seu mandado na Paraíba.

Julian ainda guarda muitas mágoas. Porém, com Lula e Bolsonaro liderando as pesquisas em uma eleição cada vez mais polarizada, o deputado se diz numa difícil encruzilhada. “Estamos entre um copo de fel e um copo de vinagre”, avalia. Apesar dos ressentimentos, já fez sua escolha: “Por mais que eu tenha diversas diferenças com o presidente Jair Bolsonaro, ele não agride alguns valores que eu tenho. Embora ele fale muito de gogó, ele não faz política de ‘abortismo. Ninguém tem saudade de invasão de terra nesse país”, diz Julian.

E ainda alfineta o petista: “Quando o Lula vem dizer que vai fechar os clubes de tiro para abrir escola, fala bobagem. Ele pode abrir escolas e permanecer com os clubes de tiro, porque lá não tem bandido. O Lula também tropeça nas palavras, ao dizer que Bolsonaro gosta mais de polícia do que de gente. Polícia é gente”.