Pai é preso por jogar filha de 5 meses em calçada após fim de relacionamento

Um homem foi preso em flagrante na última segunda-feira, 21, em Duque de Caxias, na baixada fluminense, suspeito de arremessar a própria filha, de 5 meses, contra uma calçada. Segundo relatos de moradores, o homem teria se revoltado com o fim do relacionamento e, durante uma discussão, retirado a bebê dos braços da mãe antes de jogá-la no chão.

Após a agressão, o suspeito tentou fugir, mas foi contido e agredido por populares. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados e levaram o homem e a criança para o Posto Médico do Parque Equitativa. De acordo com a Polícia Civil, a bebê está fora de perigo. O pai foi encaminhado à 62ª DP (Imbariê), onde permaneceu preso, e o caso foi levado à Justiça.

A ocorrência foi registrada como tentativa de vicaricídio. O termo é utilizado para definir situações em que uma pessoa agride ou ameaça um filho ou outro familiar próximo com a intenção de provocar sofrimento emocional no parceiro ou ex-parceiro.